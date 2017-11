5 CONDIVISI Condividi Tweet

Le parole di Monica Bellucci su avances e molestie arrivano a margine del Premio Virna Lisi 2017. L’attrice umbra, vincitrice del riconoscimento assegnato ogni anni in memoria della grande Virna, è intervenuta sul sexgate scoppiato in seguito al caso Weinstein.

“Credo che ci sia differenza tra avances, violenza o molestie”, ha dichiarato. “In qualsiasi ambiente non credo ci sia donna che non abbia conosciuto un gesto indiscreto di un uomo”.

Dichiarazioni che arrivano a caldo dopo le accuse di molestie di Miriana Trevisan nei confronti di Giuseppe Tornatore. Il regista premio Oscar, che ha diretto la star in Malèna, è stato subito difeso dalle sue attrici. Bellucci aveva annunciato un endorsement pubblico in suo favore. Promessa rispettata sul palco dell’Auditorium di Roma, dove ha ritirato il premio dalle mani del cineasta, con cui si è scambiata un tenero bacio sulle labbra.

“Sono veramente commossa ed emozionata nel ricevere questo premio dedicato a un’icona italiana e internazionale”, ha detto. “E in più lo ricevo della mani del mio regista, Giuseppe Tornatore. Per me quello con lui è stato uno degli incontri più importanti. Malèna è stato un grande successo che mi ha aperto tantissime porte. Quello con Giuseppe è stato un incontro umano bellissimo, c’è un’amicizia ventennale che ci lega. Ho grande rispetto per questo grande regista e la sua famiglia”.

Monica Bellucci su avances e molestie: le sue parole

“Noi donne dobbiamo imparare molto presto cosa voglia dire un atteggiamento inopportuno da parte di un uomo, per dirla in modo elegante”, ha poi specificato. “Sono felice, soprattutto per le mie figlie, che adesso le donne abbiano deciso di parlare. Certe cose devono cambiare e stanno cambiando. Non ci scordiamo che storicamente le donne mangiavano i resti di quello che mangiavano gli uomini. E finalmente oggi, dopo tanti soprusi, le donne scoppiano. Ma quando si scoppia con rabbia, può capitare di essere affrettati o maldestri”.

“Alcuni uomini sono eccitati dalla paura della preda. Ma con l’età le donne imparano a fare delle distinzioni, a capire che il grande potere non sempre è associato a grandi persone”, ha concluso. “Vedo però che qualcosa sta cambiando: ora gli uomini sono più gentili e attenti”.