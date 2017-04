2 CONDIVISI Condividi Tweet

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha inaugurato il monumento a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che sorge di fronte la chiesa della Mercede presso lo storico mercato del Capo, il quartiere popolare dove sono nati i due comici. Il progetto è stato ideato dall’Associazione Laboratorio Saccardi e finanziato attraverso una campagna di crowdfunding. Un’opera che vuole ricordare due pilastri della comicità italiana, tanto amati dal pubblico quanto snobbati dalla critica.

“Abbiamo voluto ridare quel senso di innocenza e di allegria tipica di Franco e Ciccio, e donare la statua a un quartiere che versa da anni in stato di degrado”, hanno raccontato gli ideatori dell’iniziativa, Vincenzo Profeta e Marco Leone Barone del Laboratorio Saccardi. Dalla fatica degli inizi al fatale incontro sotto l’egida di Domenico Modugno, dalla prolifica carriera cinematografica alle ripetute liti e riconciliazioni, Franchi e Ingrassia hanno affondato le loro radici nell’humus culturale siciliano. Due maschere dall’umorismo popolare e genuino, che hanno comunicato con lo spettatore attraverso il linguaggio diretto del corpo.

Ecco il monumento a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia

Il risultato è un opera d’arte collettiva, la prima sperimentata in Italia che ha coinvolto un quartiere intero e le sue volenterose associazioni. Sorta di arredo urbano contemporaneo, la statua è soprattutto a portata di bambini, che potranno saltare su Franco Franchi e usarlo come se fosse un’altalena. Ma la vera operazione artistica, hanno specificato gli ideatori, “è l’intervento sul territorio, l’idea di concepire finalmente un monumento che sia pubblico e popolare, che non sia mera e semplice arte contemporanea, anaffettiva, nichilista, dislocata dall’anima di chi in teoria ne è il fruitore”. Ecco il risultato.