All’età di 83 anni è morta Ann Wedgeworth, l’attrice americana celebre per aver interpretato Lana Shields nella sit-com Tre cuori in affitto. Una carriera tra Broadway e la televisione, Wedgeworth se n’è andata dopo una lunga malattia nella sua casa di New York.

Nata nel 1934 ad Abilene, in Texas, era stata compagna di scuola di Jayne Mansfield e si era formata negli anni Sessanta all’Actors Studio. Dopo il debutto in teatro del 1958 nella commedia Make a Million, si era subito distinta per il suo talento in vari spettacoli di Broadway e off-Broadway.

Nel 1978 arrivò il primo riconoscimento importante: il Tony Award vinto per la sua interpretazione dell’attrice di soap Jennie Malone in Chapter Two, pièce di Neil Simon. Un altro grande successo in scena lo ottenne nel 1986 con Harvey Keitel e Geraldine Page in A Lie of the Mind di Sam Shepard.

Al cinema, invece, Wedgeworth aveva esordito nel 1965 in Andy di Richard C. Sarafian. I primi ruoli importanti arrivarono nel 1973, al fianco di Gene Hackman e Al Pacino in Lo spaventapasseri di Jerry Schatzberg e con Robert De Niro in Batte il tamburo lentamente di John Hancock.

Fu grazie a Tre cuori in affitto che Ann Wedgeworth divenne famosa. Nel 1979, per nove episodi della quarta stagione della serie, fu la civettuola divorziata Lana Shields, che “insegue” Jack Tripper (John Ritter) e finisce “inseguita” dal signor Furley (Don Knotts). Durante tutti gli anni Ottanta l’attrice ha ricoperto vari ruoli per il grande e piccolo schermo, spesso interpretando ruoli di madri. Con Burt Reynolds ebbe un proficuo sodalizio per la serie Evening Shade, andata in onda dal 1990 al 1994.

Wedgeworth era stata sposata due volte. Dal 1955 al 1961 con Rip Torn, con cui ha avuto una figlia, Danae. Nel 1970 il secondo matrimonio con il regista Ernie Martin, dal quale è nata la figlia Dianna Martin, che le ha dedicato un commovente post su Facebook.