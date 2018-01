187 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 100 anni è morta Anna Campori, attrice dalla lunghissima carriera tra teatro di rivista, cinema e televisione. Campori se n’è andata nella sua casa di Trastevere a Roma, dove era nata e cresciuta durante la Prima guerra mondiale.

“Mamma è stata sempre una donna piena di energia, molto amata e generosa”, ha raccontato commossa all’Ansa la figlia Alessandra. “Papà, anche lui attore, se n’è andato 18 anni fa, anche mia sorella è morta 7 anni fa”. L’attrice era sposata dal marzo 1937 con Pietro De Vico, scomparso nel 1999.

Proprio con De Vico aveva condiviso uno dei più grandi successi televisivi degli anni Sessanta: Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, sceneggiato per ragazzi andato in onda dal 1961 al 1966. Un esperimento tanto lungo nel tempo quanto particolare, di cui oggi non è rimasto quasi nulla poiché le puntate erano in diretta. Anna era Giovanna, suo marito Pietro era Nicolino e Giulio Marchetti il maggiordomo Battista. Un divertente trio protagonista in tutti gli episodi, che appassionavano i giovani ma anche gli adulti dell’epoca.

Da adolescente Campori aveva frequentato il liceo classico. Il debutto sulle scene, negli anni Venti, avvenne nella compagnia teatrale paterna, come cantante d’operetta. In seguito, entrò a far parte di una modesta compagnia di prosa prima di conoscere De Vico, attore edoardiano e anche lui figlio d’arte.

Dopo esser stata brillante e raffinata attrice di prosa in decine di spettacoli di Antonio Calenda, Campori esordì al cinema nel 1951 in Una bruna indiavolata di Carlo Ludovico Bragaglia. Eccezionale caratterista, ha partecipato a circa 70 film è stata diretta da tanti maestri come Steno, Dino Risi e Camillo Mastrocinque.

Ma il suo più celebre sodalizio fu quello con Totò. Con il principe della risata recitò in capolavori come Un turco napoletano, Il medico dei pazzi, I tartassati e Gli onorevoli. La sua ultima apparizione risale al 2013, quando Daniele Luchetti l’ha chiamata per un cameo in Anni felici.