7.1k CONDIVISI Condividi Tweet

È morta Aretha Franklin: la diva che ha incantato generazioni su generazioni non ce l’ha fatta. Il triste annuncio arriva in seguito alla notizia, già in circolo da qualche giorno, che la cantante stesse attraversando un difficilissimo momento dal punto di vista della sua salute.

Morta Aretha Franklin: le condizioni sono precipitate

A causa dell’enorme rispetto per la privacy che la sua famiglia ha più volte richiesto, non si hanno dettagli certi riguardo le cause del suo peggioramento. Sappiamo, grazie a qualche notizia trapelata anni fa, che la celebre artista 76enne era gravemente malata dopo esser stata colpita da un tumore nel 2010. Qualcuno diceva che fosse al pancreas, ma poi anche questo è stato smentito.

Al momento non si sa, quindi, di cosa è morta Aretha Franklin. Sappiamo solo che ci ha lasciato la “regina del soul”, interprete di successi senza tempo come “Respect”, “Think” e “You Make Me Feel (Like A Natural Woman)”. Indimenticabile – e assolutamente fondamentale – il suo ruolo del film The Blues Brothers, cult di John Landis nel quale interpretava la severa proprietaria del fast food moglie di Matt “Guitar” Murphy.

La sua lunga e intensa carriera ha potuto vantare ben 18 Grammy Awards, oltre al prestigio di rappresentare la prima donna ad entrare ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame.

L’ultima esibizione e quell’impressione che in molti, tra media e spettatori, avevano già avuto

L’ultima performance con cui la ricorderanno i suoi fan risale allo scorso novembre, quando è salita sul palco della Elton John Aids Foundation di New York. Già in quell’occasione la cantante era apparsa visibilmente debilitata. Secondo il giornale Showbiz 411, le sue condizioni sarebbero peggiorate in maniera sempre più drastica. Anche allora, nessuna diagnosi medica ufficiale è stata divulgata sul caso.

E adesso, il tragico epilogo: il mondo del cinema, della musica e dell’arte in generale si stringe intorno alla sua famiglia per salutare una diva dall’incommensurabile talento.