Cinema in lutto: è morta Elsa Martinelli, una delle attrici italiane più famose a livello internazionale. Nata a Grosseto nel 1935, è scomparsa dopo una lunga malattia all’età di 82 anni. Figlia di un impiegato del Ministero dei Trasporti, aveva iniziato la carriera da top model negli anni ’50.

Furono proprio le passerelle a renderla presto famosa in tutto il mondo. Bruna, longilinea e con grandi occhi scuri, divenne presto la Audrey Hepburn italiana. Per quell’aspetto così elegante e ricco di charme, in piena epoca di maggiorate, ottenne un rapido successo impersonando donne intraprendenti, irrequiete e spregiudicate.

Kirk Douglas perse la testa per lei quando la vide sulla copertina della rivista Life. La volle al suo fianco in Il cacciatore di Indiani (1955) di André de Toth. Dalla Roma trasteverina del dopoguerra il passaggio agli scenari dorati di Parigi, New York, Saint-Tropez, Beverly Hills fu immediato.

In Italia fu protagonista di La risaia (1955) di Raffaello Matarazzo e Donatella (1956) di Mario Monicelli, che le valse – a soli 21 anni – l’Orso d’argento al Festival di Berlino. Una maturità raggiunta con il ruolo della prostituta Anna in La notte brava (1959) di Mauro Bolognini, sceneggiato da Pier Paolo Pasolini.

Da Il processo (1962) di Orson Welles alla fantascienza pop di La decima vittima (1965) di Elio Petri, divenne una delle star più acclamate di Hollywood e del cinema italiano. In Francia ottenne un successo personale interpretando lo scabroso Il sangue e la rosa (1960) di Roger Vadim e il trasgressivo La calda pelle (1965) di Jean Aurel. Recitò per Howard Hawks e Henry Hathaway, al fianco di Charlton Heston, John Wayne e Robert Mitchum. Diretta da Lina Wertmüller, interpretò anche un western all’italiana, The Belle Starr Story (1968).

Dagli anni ’70 aveva diradato la sua attività, salvo riapparire in trasmissioni e fiction televisive come Orgoglio. Sposata dal 1957 al 1967 con il conte Franco Mancinelli Scotti, si risposò nel 1968 con il fotografo Willy Rizzo. Con Rizzo è stata sposata fino alla morte di lui nel 2013. Una vita da diva vitale e intelligente, capace di non farsi mai stritolare dai meccanismi del mondo dello spettacolo.