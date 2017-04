4k CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della tv: è morta Erin Moran, entrata nella storia del piccolo schermo per aver interpretato Joanie “Sottiletta” Cunningham, la sorella minore di Richie, in Happy Days e nello spin-off Jenny e Chachi. Come reso noto da TMZ, il corpo senza vita dell’attrice, 56 anni, è stato trovato nella giornata di sabato dalle forze dell’ordine dell’Indiana. La causa del decesso è ancora sconosciuta.

Gli ultimi anni di vita della Moran erano stati particolarmente difficili. Nonostante il successo avuto negli anni Ottanta, l’attrice non aveva saputo amministrare al meglio il patrimonio, diventando una sorta di clochard. Per anni, ha vissuto in una roulotte e soltanto nel 2012 ha vinto una causa con CBS, il network di Happy Days, per il riconoscimento dei diritti di merchandising.

È morta Erin Moran: il messaggio di Henry Winkler

Henry Winkler, il mitico Fonzie nella serie creata da Garry Marshall, è stato il primo a voler ricordare l’amica e collega su Twitter. “OH Erin… ora avrai finalmente la pace che volevi così disperatamente qui sulla terra. Riposa in pace serenamente adesso… troppo presto”, ha scritto l’attore. Subito dopo sono arrivati anche i messaggi di Ron Howard e Don Most (Ralph Malph).

OH Erin… now you will finally have the peace you wanted so badly here on earth …Rest In It serenely now.. too soon — Henry Winkler (@hwinkler4real) 23 aprile 2017

Such sad sad news. RIP Erin. I'll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf — Ron Howard (@RealRonHoward) 23 aprile 2017

So incredibly sad to hear about Erin. A wonderful, sweet, caring, talented woman.I can't really comprehend this right now.Very painful loss — Don Most (@most_don) 23 aprile 2017

Nata a Burbank, in California, nel 1960, Erin Moran aveva iniziato a recitare a soli 6 anni nella serie Daktari. Nel 1974, a 13 anni, arrivò il successo di Happy Days: fu l’unica ad aver sempre fatto parte del cast dall’inizio dello show (1974) alla fine (1984). Oltre allo spin-off Jenny e Chachi, recitò anche in film come Uffa papà quanto rompi! (1968) con Debbie Reynolds e L’uomo caffelatte (1970) con Godfrey Cambridge. Le sue ultime apparizioni sono state nel reality show Celebrity Fit Club nel 2008 e nel film low-budget Not Another B Movie del 2010.

Le ultime parole di “Sottiletta”

“Quello che è successo a tutti noi con Happy Days è stato come se fossimo davvero questa famiglia”, aveva raccontato al magazine Xfinity nel 2009. “È stato così assurdo con tutti i membri del cast… Erano loro la mia famiglia, capito? Ho sempre amato lavorare a contatto con le persone. Ma all’inizio non volevo nemmeno recitare. Sono stata convinta a fare Happy Days. Poi ci sono rimasta, mentre tutti gli altri se ne andavano”.