253 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo del cinema e della tv: è morta Heather Menzies, l’attrice canadese famosa per aver interpretato la piccola Louisa von Trapp in Tutti insieme appassionatamente. Vedova dell’attore Robert Urich, aveva 68 anni.

Menzies è scomparsa la notte di Natale a Frankford, nell’Ontario. Poco più di un mese fa le era stato diagnosticato un tumore al cervello, come ha riferito il figlio Ryan Urich a Variety.

Nata nel 1949 a Toronto, Heather Menzies aveva esordito a Hollywood a soli 13 anni e a 16 conobbe il grande successo con il musical di Robert Wise. Con Julie Andrews recitò anche un anno dopo nel kolossal esotico-religioso Hawaii di George Roy Hill, sceneggiato da Dalton Trumbo. Bella e solare, negli anni Sessanta si cucì addosso il ruolo della ragazza innocente e ingenua.

Un personaggio che Menzies ribaltò completamente negli anni Settanta. Complici alcune foto per Playboy, divenne bionda sensuale nell’horror Il Kobra (dove era la moglie fedele e amorevole dello scienziato pazzo Strother Martin) e nel cult Piraña di Joe Dante.

Morta Heather Menzies: aveva 68 anni

Furono tantissime anche le sue apparizioni in popolari serie televisive degli anni Settanta e Ottanta. Menzies recitò infatti in Dragnet 1967, Marcus Welby, Love Boat, Ai confini dell’Arizona, Bonanza, La famiglia Smith, Barnaby Jones e La fuga di Logan. Negli anni Novanta aveva progressivamente abbandonato la recitazione: la sua ultima apparizione è accanto al marito nella sitcom American Dreamer.

Manzies è stata sposata con John Cluett dal 1969 al 1973 e con Robert Urich dal 1979 al 2002, anno della morte dell’attore per un tumore alle ossa. Dopo la scomparsa del marito, l’attrice ha fondato la Robert Urich Foundation per la prevenzione e per la lotta contro il cancro. Ha avuto tre figli e due nipoti. La scomparsa di Heather Menzies arriva a due anni dall’anniversario per i 50 anni dall’uscita di Tutti insieme appassionatamente e un anno dopo la morte di Charmian Carr, l’attrice che aveva interpretato Liesl von Trapp.