Il cinema piange una delle sue più grandi attrici: è morta Jeanne Moreau. Come riportato dal magazine Closer, l’interprete simbolo della Nouvelle Vague francese si è spenta a 89 anni nella sua casa di Parigi.

Figlia di un ristoratore di Montmartre e di una ballerina inglese delle Folies Bergères, aveva debuttato sui palcoscenici nel 1946. Passando dalla Comédie-Française al Théâtre National Populaire e all’CEuvre, si affermò subito come un’attrice duttile e completa.

Donna sensuale, carismatica ed intelligente, era capace di passare senza paura dal drammatico al comico. Come Michele Morgan, incarnò una femminilità ambigua e inquietante sin dagli esordi. Dopo alcuni film di scarso livello, fu decisivo l’incontro con Louis Malle alla fine degli anni Cinquanta. La sua scalata al successo iniziò con Ascensore per il patibolo e Les amants.

Nel 1960 vinse il premio come miglior attrice al Festival di Cannes per Moderato cantabile di Peter Brook, mentre l’anno successivo conquistò pubblico e critica per la sua interpretazione in Jules e Jim di François Truffaut. Nel corso della sua carriera ha recitato per maestri come Joseph Losey, Luis Buñuel, Orson Welles, Elia Kazan, Reiner Werner Fassbinder (memorabile la sua Lysiane in Querelles de Brest), Wim Wenders e Michelangelo Antonioni.

Nel 1976 aveva debuttato dietro la macchina da presa con Scene di un’amicizia tra donne, da lei anche scritto e interpretato. Da regista diresse poi L’adolescente (1979, presentato in Concorso al Festival di Berlino) e il documentario Lillian Gish (1983). Le sono stati assegnati il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia (1992), l’Orso d’oro alla carriera a Berlino (2000) e la Palma d’oro alla carriera a Cannes (2003).

“Con lei scompare un’artista che incarnava il cinema nella sua complessità, la sua memoria, la sua ambizione”, ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron. Che ha poi reso omaggio alla memoria di Jeanne anche con un post su Twitter.

Légende du cinéma et du théâtre, Jeanne Moreau fut une artiste engagée dans le tourbillon de la vie avec une liberté absolue. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 luglio 2017