Era stata proprio lei ad incoraggiare il giovanissimo figlio a diventare attore, e adesso quello stesso mondo dorato si tinge di lutto per il tragico evento: è morta la mamma di Tom Cruise, Mary Lee South.

Il divo di Mission Impossibile ha voluto che i funerali si tenessero nella sua chiesa locale di Scientology, dove, insieme alle sue tre sorelle Lee Ann DeVette, 57 anni, Cass Mapother, 55, e Marian Henry, 52 anni, ha onorato il ricordo della madre con un memoriale.

Lutto a Hollywood: morta la mamma di Tom Cruise

È stato il magazine People a raccontare la vicenda: 80 anni, la signora South-Cruise si è spenta serenamente nel sonno; le cause non sono state ancora rese note.

Morta la mamma di Tom Cruise: non molti conoscono il complicato passato della donna, insegnante di educazione fisica che decise di sposare Thomas Cruise Mapother III: dal loro matrimonio nacque l’attore che tutti conosciamo e le sue tre sorelle, purtroppo però nel 1974, quando Tom aveva solo 12 anni, i due si separarono in seguito ad una deriva troppo “tumultuosa” della loro relazione. Solo anni dopo il divo di Vanilla Sky ammise che suo padre poteva essere descritto come un “bullo”.

La storia di Mary Lee South

Successivamente, la donna prese con sé i quattro figli e si trasferì in New Jersey, dove conobbe e sposò Jack South, un secondo marito e “padre” per Tom, con cui ha instaurato un rapporto reciproco di stima e affetto.

I suoi cari piangono la donna con dolore, Hollywood si stringe intorno al lutto dell’attore.