All’età di 79 anni è morta Mireille Darc, attrice francese icona degli anni Sessanta e Settanta. Storica compagna di Alain Delon, era malata da tempo ed era stata ricoverata in ospedale dalla fine dello scorso anno. Già nel 2016 aveva avuto un attacco cerebrale, il terzo. Soffriva di cuore sin dall’infanzia ed era stata operata tre anni fa.

Darc e Delon avevano girato insieme ben tredici film, da Addio Jeff! (1969) di Jean Herman a Per la pelle di un poliziotto (1981), diretto dall’attore stesso da un romanzo di Jean-Patrick Manchette.

Nata a Tolone nel 1938, Mireille Darc aveva frequentato la locale Scuola d’Arte Drammatica e nel 1959 si era trasferita a Parigi. Dopo le prime apparizioni in teatro, aveva ottenuto successo in televisione con La Grande Bretèche (1960) di Claude Barma e Hauteclaire (1961) di Jean Prat. I primi ruoli di rilievo al cinema arrivarono con I 3 affari del signor Duval (accanto a Louis de Funès e Roger Dumas) e 7-9-18 da Parigi un cadavere per Rocky, con de Funès e Michel Serrault.

Nel 1965 colse uno strepitoso successo con Galia di Georges Lautner, che poi la diresse in altri tredici film, tra polar e drammatici come Quattro spie sotto il letto e Licenza di esplodere. Attrice affascinante e dalla bellezza sofisticata, recitò per Denys de La Patellière in Rififi internazionale e per Jean-Luc Godard in Week End.

Nel 1969, sul set di Addio Jeff!, conobbe Alain Delon. Da quel momento fra i due iniziò una lunga relazione artistica e sentimentale che andò avanti per quindici anni. Oltre ad averla accanto in film iconici come Borsalino (1970) ed Esecutore oltre la legge (1974), il divo l’ha assistita appassionatamente anche durante la lunga e dolorosa malattia.

Sex symbol degli anni Settanta grazie alla famosa scollatura di Alto biondo e… con una scarpa nera, Darc aveva continuato a recitare anche negli Ottanta, nonostante un grave incidente d’auto e un importante intervento chirurgico al cuore. “Non mi ha mai illuso dicendomi: ‘ti amerò per sempre’”, disse di Delon. “Io l’ho lasciato libero di avere avventure, che sono passate senza lasciare tracce, anzi hanno rinsaldato il nostro legame”.