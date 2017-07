51 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 76 anni, è morta Solvi Stubing. L’attrice tedesca, che dal 1967 al 1972 interpretò la serie di celebri réclame della Birra Peroni che segnarono un’epoca, era nata a Berlino il 19 gennaio del 1941. Si è spenta a Roma nella casa in cui viveva da tanti anni. Lo stesso giorno in cui è morto Paolo Villaggio.

Solvi era fuggita rocambolescamente assieme alla famiglia da Berlino Est perché il papà era un ingegnere chimico “spiato” dai sovietici. Proprio in Italia aveva raggiunto la popolarità grazie ai caroselli della geniale campagna pubblicitaria partorita dalla fantasia vulcanica di Armando Testa.

Nelle pubblicità, spesso girate da registi di razza come Citto Maselli, Giorgio Capitani e Franco Giraldi, era inseguita da un uomo, in genere Mario Girotti, futuro Terence Hill. Scappava in bus, in taxi o a piedi. Quando lui finalmente la raggiungeva, lei sussurrava quella frase entrata nell’immaginario: “Chiamami Peroni, sarò la tua birra”.

Fu Antonio Pietrangeli a notarla. Arrivata a Roma per una vacanza studio, si trovava a prendere il sole a Ostia e il regista la volle per una piccola parte in Io la conoscevo bene. Sorriso smagliante e fisico da pin-up, occhi tra il verde e l’azzurro e simpatia travolgente, Stubing ha recitato in tanto cinema di genere negli anni Settanta. Dai thriller alle commedie erotiche, dagli spaghetti-western ai polizieschi alle parodie con Franco e Ciccio. Ma era stata diretta anche da maestri come Loy (Made in Italy), Risi (L’ombrellone) e Fellini (Il Casanova).

Ha posato sulle copertine di Playmen e dell’edizione italiana di Playboy. In teatro ha lavorato con Garinei e Giovannini, Dino Verde e Gino Bramieri. Negli anni Novanta è stato uno dei volti più amati e seguiti delle reti locali con il programma di cinema Ciak si gira. Ha poi lasciato il cinema per entrare in politica. È stata membro della Commissione delle donne europee e nel 2004 è stata candidata al Parlamento europeo nelle liste di Alleanza Nazionale.

La sua eleganza e semplicità l’hanno resa per sempre simbolo della birra italiana. “La gente ancora mi ferma. I più giovani perché magari mi ricordano nel programma Ciak si gira. Gli altri, i più anziani, naturalmente per i caroselli”, aveva raccontato al Corriere della Sera.