Un periodo di forte lutto per il mondo del cinema italiano e internazionale: dopo Paolo Villaggio e Elsa Martinelli, arriva la tragica notizia che annuncia la morte di Nelsan Ellis di True Blood, giovane attore di soli 39 anni.

Addio alla giovane star: il suo ruolo l’aveva fatto amare dal pubblico di True Blood

Lo avevamo visto nella celebre serie dedicata al mondo dei vampiri e andata in onda per ben sei anni – fino al 2014, ma anche in alcune puntate di ‘Elementary’, l’originale rivisitazione della saga di Sherlock Holmes interpretato da Lucy Liu.

La notizia della more di Nelsan Ellis di True Blood è stata davvero uno shock: a confermarne la veridicità è stata una dichiarazione del suo agente Emily Gerson Saines, che in un comunicato stampa ufficiale ha parlato della causa di questo decesso così inaspettato.

Pare che l’amatissimo ‘Lafayette’ (questo il suo personaggio nella serie TV che lo ha portato alla fama) abbia avuto delle complicazioni in seguito ad un intervento: “Nelsan si è spento per le complicanze di un attacco cardiaco. Era un vero talento e le sue parole e la sua persona ci mancheranno per sempre“.

Anche l’HBO ha twittato con lutto e dolore la tristissima notizia: “Siamo affranti di aver appreso della morte di Nelsan Ellis“, si legge sui profili ufficiali dei social, immediatamente inondati di messaggi di profondo cordoglio.

Morte di Nelsan Ellis di True Blood: il commento del creatore della serie

L’attore era davvero molto amato, specialmente per il ruolo di Lafayette: basti pensare che, sebbene dei libri che hanno ispirato True Blood il suo personaggio fosse destinato a morire, sul piccolo schermo ha seguito una differtente storyline per non fargli abbandonare il cast – dato che risultata tra i preferiti degli spettatori.

Il creatore della serie ha commentato: “Nelsan era un talento unico la cui creatività non ha mai smesso di affascinarmi. Lavorare con lui è stato un privilegio“.