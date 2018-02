5 CONDIVISI Condividi Tweet

La morte di Sridevi Kapoor si tinge di giallo. L’attrice, 54 anni e una delle dive simbolo del cinema bollywoodiano, è scomparsa in una stanza d’albergo a Dubai. Non per una crisi cardiaca, come si era appreso in un primo momento. La star, secondo la ricostruzione del Khaleej Times, sarebbe morta annegata nella vasca da bagno.

Sridevi avrebbe perso conoscenza mentre si faceva il bagno nella vasca della sua stanza d’hotel, e sarebbe poi morta annegata. La polizia di Dubai ha fatto sapere che nel suo corpo sono state trovate tracce di alcol.

Star di circa trecento film, Sridevi Kapoor era seguitissima in India con più di un milione e duecentomila follower su Instagram. Il suo debutto da protagonista risaliva al 1978, quando aveva appena 18 anni. Era diventata uno dei personaggi più amati del cinema indiano grazie a film come Solva Sawan, Nagina, Chandni e English Vinglish.

Sridevi si trovava a Dubai in compagnia del marito, il produttore Boney Kapoor, e della seconda figlia, Khushi, per festeggiare il matrimonio del nipote, Mohit Marwah. Per il momento non si parla di ipotesi di omicidio o suicidio, ma restano forti dubbi sulla dinamica del suo decesso. Il corpo dovrebbe essere rimpatriato in India nei prossimi giorni, mentre tantissimi fan continuano a radunarsi davanti alla sua casa, a Mumbai.

Narendra Modi, il primo ministro indiano, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa. “Sono rattristato dalla morte prematura di Sridevi, una veterana della nostra industria cinematografica la cui lunga carriera comprendeva ruoli diversi e performance memorabili”, ha dichiarato. Ram Nath Kovind, il presidente indiano, ha usato Twitter per dirsi “scioccato” dalla notizia, affermando che la morte di Sridevi “ha lasciato il cuore spezzato a milioni di fan”.

Secondo l’agenzia Dubai Media Office, “come risulta dal rapporto forense, la morte dell’attrice indiana si è verificata a causa dell’annegamento accidentale in seguito alla perdita di coscienza. Il caso è stato chiuso”.