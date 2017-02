0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo del cinema: è morto Bill Paxton, caratterista americano con oltre cento film all’attivo. Uno dei volti familiari del cinema hollywoodiano, era stato nel cast di blockbuster di enorme successo come Terminator, Commando, Aliens – Scontro finale, True Lies, Apollo 13, Twister e Titanic. L’attore aveva 61 anni e si è spento a causa di complicazioni sorte in seguito ad un intervento chirurgico.

Texano, classe 1955, Paxton aveva esordito verso la fine degli anni Settanta. Tra i numerosi titoli della sua lunga filmografia, spiccano anche Strade di fuoco e I trasgressori di Walter Hill, Il buio si avvicina di Kathryn Bigelow, Tombstone di George P. Cosmatos e Soldi sporchi di Sam Raimi. Dal 2006 al 2011 aveva interpretato il poligamo Bill Henrickson, protagonista della serie HBO Big Love.

È morto Bill Paxton: aveva 61 anni

Dopo la mini-serie Hatfields & McCoys, era stato l’agente cyber-potenziato John Garrett in Agents of S.H.I.E.L.D. Di recente l’avevamo visto in Cani sciolti, Edge of Tomorrow – Senza domani e Lo sciacallo – Nightcrawler. La sua ultima apparizione sarà nella serie Training Day e nel thriller fantascientifico The Circle, al cinema da aprile. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati sui social, dagli amici di sempre Arnold Schwarzenegger e Rob Lowe ai numerosi ammiratori.

Bill Paxton could play any role, but he was best at being Bill – a great human being with a huge heart. My thoughts are with his family. — Arnold (@Schwarzenegger) 26 febbraio 2017

Devastated by the sudden loss of my close friend and one of the finest actors in the business, Bill Paxton. Renaissance man, raconteur and — Rob Lowe (@RobLowe) 26 febbraio 2017

He made this movie great–he acted his heart out. What a talented man. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/rUcmmYME3h — Helen Hunt (@HelenHunt) 26 febbraio 2017