Lutto nel mondo dello spettacolo americano: è morto Charlie Murphy, il comico fratello di Eddie. Ex star del Chappelle’s Show, Charlie era il fratello maggiore dell’attore. Come reso noto da Domenick Nati a The Hollywood Reporter, è scomparso nella notte di mercoledì 12 aprile a causa della leucemia. Murphy aveva 57 anni e lascia i due figli. Il comedian era rimasto vedovo: la moglie, Tisha Taylor Murphy, era morta nel 2009 per un cancro della cervice.

Un passato turbolento alle spalle, fatto di arresti e arruolamenti più o meno forzati nella marina che lo portarono tra le bombe di Beirut nel 1983, Murphy aveva esordito al cinema con piccoli ruoli tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta. Dopo essere stato bodyguard del fratello, fu grazie ai suoi sketch al Chappelle’s Show, i Charlie Murphy’s True Hollywood Stories durante i quali raccontava con autoironia cosa si provasse ad essere “fratello di”, che divenne molto popolare negli Stati Uniti.

È morto Charlie Murphy: il messaggio del fratello Eddie

Appassionato di musica (è stato produttore del duo hip-hop K-9 Posse), continuò a fare della stand-up comedy il suo cavallo di battaglia. Al cinema apparve con Eddie in Norbit (era la voce del cane Floyd), mentre in tv fu nel cast di serie come The Boondocks, Are We There Yet? e Black Jesus. “I nostri cuori sono spezzati per la perdita di un figlio, fratello, padre, zio e amico come Charlie”, ha detto Eddie in un comunicato ufficiale. “Charlie ha riempito la nostra vita di amore e risate e non passerà un giorno senza che sentiremo la sua mancanza”. “L’ho imitato fin da quando avevo due, tre anni. Lui è stata la mia prima interpretazione e anche la migliore”, aveva detto l’attore qualche mese fa. Immediati sono arrivati sui social tanti messaggi di cordoglio da parte di colleghi e amici.

We just lost a funny man. RIP Charlie Murphy. Aka Gusto. Un post condiviso da Chris Rock (@chrisrock) in data: 12 Apr 2017 alle ore 10:30 PDT

This photo explains the relationship I had with my brother, you'll be missed but never forgotten. Charlie was a lion. It's time for Darkness to see the light.🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 Un post condiviso da Donnell Rawlings (@donnellrawlings) in data: 12 Apr 2017 alle ore 13:30 PDT