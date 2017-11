34 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 67 anni è morto David Cassidy, attore e cantante diventato idolo delle teenager negli anni Settanta con la serie tv La famiglia Partridge. Cassidy si è spento all’ospedale di Fort Lauderdale, in Florida, dopo aver lottato per anni con una forma acuta di demenza degenerativa. A darne l’annuncio a Variety è stata la sua assistente, Joann Geffen.

La malattia gli era stata diagnosticata a gennaio. Il 13 novembre scorso, l’artista era stato ricoverato in seguito a un’insufficienza renale. Posto in un primo momento in stato di coma indotto dai medici, Cassidy era tornato cosciente. Col passare dei giorni però le sue condizioni erano peggiorate fino al collasso di reni e fegato che hanno reso vano ogni tentativo di salvargli la vita.

Dopo aver debuttato alla fine degli anni Sessanta, Cassidy aveva esordito in tv con piccoli ruoli nei telefilm Ironside, Marcus Welby, Adam-12 e Bonanza. Il grande successo era arrivato grazie all’iconico ruolo di Keith Partridge nell’amato show televisivo La famiglia Partridge. Per quattro anni, dal 1970 al 1973, divenne una delle più grandi icone pop degli anni Settanta.

La sua canzone I Think I Love You, colonna sonora della sitcom, lo aveva portato a dare moltissimi concerti in America e in Europa. Nel 1978, invece, tornò alla popolarità televisiva strappando una nomination agli Emmy Awards per il ruolo di Dan Shay nell’episodio A Chance to Live della serie Sulle strade della California.

Morto David Cassidy: il ricordo di Hollywood

Scomparso pochi giorni dopo altre due amate star del piccolo schermo come Ann Wedgeworth e Earle Hyman, Cassidy era stato sposato tre volte. Il primo matrimonio fu con l’attrice Kay Lenz (1977-1982), il secondo con l’allevatrice di cavalli Meryl Tanz (1984-1986) e il terzo con Sue Shifrin (1991-2016). L’attore ha avuto due figli. La prima, Katie, nata nel 1986 da una sua relazione con la modella Sherry Benedon e il secondo, Beau Devin, nato nel 1991 dalla sua ultima moglie.

Tanti colleghi e amici hanno voluto ricordare Cassidy sui social, da Brian Wilson dei Beach Boys a Rick Springfield e Kevin Smith.

I’m very sad to hear about David Cassidy. There were times in the mid-1970s when he would come over to my house and we even started writing a song together. He was a very talented and nice person. Love & Mercy to David and his family. — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 22 novembre 2017

So sorry to hear about David Cassidy's passing. Godspeed. pic.twitter.com/JpKs2VNvZw — Rick Springfield (@rickspringfield) 22 novembre 2017

I grew up in an era before even cable TV, when The Partridge Family was already in reruns. David Cassidy's Keith was one of my favorite TV characters. He was legit funny AND he could sing. The man entertained me during my childhood and even years later: https://t.co/678DU7qTxh — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 22 novembre 2017

Rest In Peace, David Cassidy. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 22 novembre 2017

My condolences to the Cassidy family. I knew #DavidCassidy & saw him a couple of yrs ago. He was extremely talented. May God rest his soul. — Scott Baio (@ScottBaio) 22 novembre 2017