All’età di 91 anni è morto Earle Hyman, attore afroamericano famoso per aver interpretato Russell, il padre di Cliff (Bill Cosby), nei Robinson. Come annunciato dal nipote Rick Ferguson a The Hollywood Reporter, Hyman si è spento dopo una lunga malattia alla Lillian Booth Actors Home di Englewood, nel New Jersey.

Nato in North Carolina nel 1926, Hyman aveva debuttato a Broadway nel 1943. In breve tempo era diventato uno degli attori di punta dell’American Shakespeare Theatre. Aveva interpretato centinaia di volte Otello, ma anche Macbeth nel 1968, Giulio Cesare e Coriolano nel 1979.

Furono celebri anche le sue performance in Inghilterra. A West End portò in scena la prima produzione londinese di A Raisin in the Sun (spettacolo di Lorraine Hansberry) con Kim Hamilton. Diventato membro a vita dell’Actors Studio, Hyman fece il suo debutto al cinema nel 1954 in The Bamboo Prison, film di guerra diretto da Lewis Seiler. La sua performance di maggior successo fu quella in Legame di sangue al fianco di Shirley MacLaine.

Fu però in televisione che l’attore lavorò moltissimo: dal 1985 al 1990 diede voce a Panthro nel cartone animato Thundercats, oltre a recitare nella soap La valle dei pini. Tuttavia, il ruolo che gli regalò grande popolarità è stato quello di Russell Robinson, padre del protagonista Cliff nei Robinson.

Morto Earle Hyman, nonno Russell dei Robinson

Nonostante la differenza d’età tra lui e Cosby fosse di appena 11 anni, Hyman si calò nella parte con simpatia e dedizione. Nell’arco di otto stagioni, dal 1984 al 1992, è comparso in 40 episodi della sit-com, in un cui si dilettava a raccontare ai nipoti i suoi trascorsi da musicista jazz, scherzando spesso con il figlio e prendendolo in giro con la moglie Anna (Clarice Taylor). Nonostante lo scandalo che ha travolto Bill Cosby, gli era sempre stato accanto.

La puntata Buon avversario, nella quale la famiglia Robinson si esibisce in (Night Time Is) the Right Time di Ray Charles, è entrata al 54° posto tra i migliori 100 episodi secondo TvGuide. Per quell’episodio, Hyman ottenne una candidatura come miglior attore guest-star agli Emmy Awards.