338 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 88 anni è morto Folco Quilici, autore di libri e di film con racconti di avventure e scoperte, in Italia e nel mondo. Il regista e scrittore si è spento all’ospedale di Orvieto. Figlio di Nello, storico direttore del Corriere Padano, e della pittrice Emma Buzzacchi, Quilici ha raccontato nei suoi lavori la cultura geografica, storica e artistica delle società del passato e del presente.

Il suo primo importante lungometraggio risale al 1954: con Sesto continente la sua macchina da presa si era immersa nei mari dell’emisfero australe per rivelarne il mondo subacqueo. Grande successo ebbe nel 1955 Ultimo Paradiso, documentario su usi e costumi delle popolazioni delle isole del Pacifico meridionale, vincitore dell’Orso d’Argento al Festival di Berlino.

Negli anni Sessanta, Quilici sorvolò l’Italia in elicottero per produrre un ciclo di quattordici film, L’Italia vista dal cielo, come i diversi episodi di serie quali Alla scoperta dell’Africa, La provincia non c’è più, Islam, L’alba dell’uomo. Nel 1971 prese le redini della rubrica Geo, su Rai 3, curata fino al 1989. Dal 2002 collaborava invece con importanti serie televisive a Sky.

Tra i suoi libri più importanti, tradotti in molte lingue, Cacciatori di navi e Cielo verde, insieme ai più recenti Tobruk 1940, Libeccio, La dogana del vento, Relitti e tesori, Cani & cani e L’isola dimenticata.

Morto Folco Quilici, grande viaggiatore tra cinema e tv

Nel 2003 era stato premiato dal Forum Internazionale dell’Ambiente per la sua lunga opera in difesa del Mediterraneo. Fu soltanto uno dei tantissimi riconoscimenti ottenuti in carriera, dal premio Marzotto (1954) al Malta (1980) al Fregene (1985). E, più recentemente, il premio Hemingway (2007), i premi Chatwin e Salgari (entrambi del 2008), Acqui Storia (2010) e Premio Italia (2011).

La sua ultima regia risale al 2015, quando aveva diretto Animali nella Grande Guerra, documentario che ricostruisce ricordi, storie, episodi di vita vissuta del rapporto, dentro e fuori la trincea, tra uomini e animali. “Ho ancora fame di volti e di luoghi”, aveva dichiarato in una recente intervista con Repubblica. “È la fame che sogno. Che continuo a vedere come lo squalo con le cinque fila di denti e la pupilla dilatata. Mi strizza l’occhio. Mi dice: non temermi. È la prima cosa che ricordo quando mi sveglio al mattino”.