Cinema italiano in lutto: è morto Gastone Moschin. L’attore, 88 anni compiuti l’8 giugno scorso, si è spento oggi pomeriggio nell’Ospedale Santa Maria di Terni dove era ricoverato da qualche giorno.

Interprete sensibile, raffinato e brillante, capace di alternare ruoli drammatici e comici, Moschin era diplomato all’Accademia d’arte drammatica di Roma. Nel 1955 debuttò in Ivanov di Čechov diretto da Mario Ferrero al Teatro Stabile di Genova, dove fu in scena fino al 1958.

Successivamente avviò la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano, dove lavorò con Giorgio Strehler. In quel periodo aveva già raggiunto la notorietà grazie alle numerose partecipazioni a sceneggiati televisivi come Il mulino del Po (1963) e I Miserabili (1964) di Sandro Bolchi. Al cinema esordì nel 1955 con La rivale di Anton Giulio Majano e la sua voce, dai toni aspri e ricca di sfumature, non passò inosservata.

Insieme a Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Adolfo Celi e Duilio Del Prete fu protagonista di Amici miei, il film culto diretto da Mario Monicelli. Nel capolavoro del grande maestro italiano, Moschin interpretava Rambaldo Melandri, l’architetto che sogna l’amore di creature angeliche e un’agognata normalità. Un sogno inevitabilmente destinato a fallire.

Moschin fu anche protagonista di un altro memorabile affresco collettivo sui (molti) vizi e le (poche) virtù dell’Italia perbenista e benpensante: Signore & Signori di Pietro Germi. Nella commedia sceneggiata da Germi, Luciano Vincenzoni, Age & Scarpelli ed Ennio Flaiano, l’attore affiancava Virna Lisi, Moira Orfei, Alberto Lionello e Franco Fabrizi nei panni del ragionier Bisigato. Un impiegato di banca afflitto da una moglie terribile che fa scandalo tentando la fuga d’amore con Milena (Lisi), la bella cassiera del bar del paese.

Per gli amanti del poliziesco, Moschin resterà per sempre Ugo Piazza, il criminale protagonista del capolavoro di Fernando Di Leo, Milano calibro 9. Memorabile il suo cazzotto in pieno volto alla traditrice Barbara Bouchet. Al genere tornò con altri film cult del filone come Squadra volante e Poliziotto senza paura di Stelvio Massi. Tra i suoi film, spiccano anche Il conformista di Bertolucci, Don Camillo e i giovani d’oggi, Il padrino – Parte II e I magi randagi di Sergio Citti. Nel 2000 ha invece recitato nelle serie televisive Don Matteo e Sei forte maestro.