Il cinema italiano piange un’altra perdita illustre: è morto Giorgio Capitani, regista di memorabili commedie, di serie tv di grande successo come Il Maresciallo Rocca con Gigi Proietti e Commesse con Sabrina Ferilli e Veronica Pivetti, ma anche di vite di papi, da Papa Giovanni XXIII a Papa Luciani. Il regista è scomparso sabato 25 marzo a Belcolle: aveva 89 anni.

Nato a Parigi nel 1927, Capitani era un regista colto e sensibile, un maestro nella direzione degli attori. Iniziò come assistente nel 1949 per il Guglielmo Tell di Giorgio Pastina e Michael Waszynski, ma lavorò anche per i grandi sceneggiatori dell’epoca come Zavattini, Flaiano, Moravia e Betti. Esordì come regista nel 1953, dirigendo la versione italiana di Delirio con Raf Vallone, Françoise Arnoul e Giorgio Albertazzi.

Successivamente si dedicò al doppiaggio fino al 1964, anno in cui cominciò a realizzare alcune commedie leggere e brillanti che ottennero un buon successo di pubblico. Da Che notte… ragazzi con Philippe Leroy e Marisa Mell a La notte è fatta per rubare con Catherine Spaak e Leroy, fino a La schiava con Lando Buzzanca e Spaak, La pupa del gangster con la coppia Sophia Loren e Marcello Mastroianni, Bruciati da cocente passione con un quartetto di star assolute (Cochi Ponzoni, Aldo Maccione, Jane Birkin e la Spaak), Pane, burro e marmellata, Aragosta a colazione e Odio le bionde che rivelarono al cinema un grande Enrico Montesano.

Ma Capitani non fu solo regista di commedie. Un suo film culto è il western violento e sessantottino Ognuno per sé (firmato con lo pseudonimo George Holloway), sceneggiato da Fernando Di Leo e interpretato da Van Heflin, George Hilton e un cattivissimo Klaus Kinski. Celebre anche il suo peplum del 1964, Ercole, Sansone, Maciste e Ursus, gli invincibili, che riunì nel cast i quattro principali eroi forzuti del genere.

Negli anni Novanta il successo in tv

Dalla fine degli anni ’80 passò alle fiction televisive, in cui riversò la sua grande esperienza con gli attori e scoprì nuovi talenti come Sergio Castellitto, Nancy Brilli e Anna Valle. I suoi più grandi successi per il piccolo schermo includono la trilogia Un cane sciolto (1992); Il coraggio di Anna e Un figlio a metà, sempre del 1992; Italian Restaurant e il successivo Il Maresciallo Rocca, che dal 1996 al 2005 gli assicurò grande fortuna con Gigi Proietti. Sue anche le popolarissime serie Commesse e Il restauratore e molte fiction storiche tra cui Papa Giovanni, Papa Luciani – Il sorriso di Dio, Il generale Dalla Chiesa e Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro.