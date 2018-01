2.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Sarebbe dovuto andare in scena l’8 e il 9 gennaio al fianco di Chiara Francini nel Cinema Teatro San Giuseppe di Brugherio, purtroppo, però, è arrivato il triste annuncio: è morto il padre di Raoul Bova. Grande lutto per l’attore e la sua famiglia.

Lutto nel cinema italiano: morto il padre di Raoul Bova, l’attore cancella lo spettacolo teatrale.

“La direzione del Teatro San Giuseppe di Brugherio comunica al gentile pubblico che a causa del grave lutto che ha improvvisamente colpito l’attore RAOUL BOVA, le previste repliche di DUE in scena oggi 8 e domani 9 Gennaio sono sospese – ha scritto la direzione del teatro in un comunicato – Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni circa le date nelle quali sarà recuperato lo spettacolo e circa le modalità per eventuali rimborsi. In questa triste circostanza, la direzione del Teatro esprime a Raoul Bova le più sentite condoglianze”.

Le condoglianze sono arrivate anche dal sindaco della città in provincia di Monza, che si preparava ad accogliere la coppia di attori per lo spettacolo diretto da Luca Miniero – il regista di Benvenuti al Sud e Non c’è più religione. Lo show si intitola ‘Due’ e narra di una giovane coppia che inizia una nuova avventura: la convivenza.

Addio a Giuseppe Bova, padre del divo di Immaturi, Nessuno Mi Può Giudicare e Scusa Ma Ti Voglio Sposare

Le due date previste nel teatro San Giuseppe, sono state immediatamente cancellate appena saputo che era morto il padre di Raoul Bova, Giuseppe, di origini calabresi (Rocca Jonica). Nessuna notizia ancora circa le cause della scomparsa, né l’attore – da sempre famoso per la sua riservatezza – ha rilasciato dichiarazioni attraverso il suo staff.

Il mondo del cinema, la sua famiglia, la sua compagna Rocío Muñoz Morales e la piccola Luna si stringono intorno al divo in questo terribile momento.