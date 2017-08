34 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della tv americana: è morto Jay Thomas, l’attore vincitore di due Emmy per il ruolo di Jerry Gold nella serie Murphy Brown. Comico e dj radiofonico, era celebre anche per la parte di Eddie LeBec (il marito di Carla, Rhea Perlman) nella sit-com Cin Cin. In televisione è stato uno degli ospiti più popolari e amati del Late Night With David Letterman.

Thomas “era uno degli uomini più divertenti e gentili che io abbia mai avuto l’onore di chiamare cliente e amico per oltre 25 anni”, ha dichiarato il suo agente Tom Estey a The Hollywood Reporter. “Moltissime persone ne sentiranno la mancanza”. L’attore aveva 68 anni e si è spento dopo una lunga battuta contro il cancro.

Nato a Kermit, in Texas, Thomas era cresciuto a New Orleans e aveva iniziato la sua carriera in radio. Sul piccolo schermo debuttò in un episodio di Love Boat e poi nella seconda e terza stagione di Mork & Mindy. Nella serie con Robin Williams e Pam Dawber, interpretava Remo DaVinci, il fratello di Jeanie e proprietario del New York Deli.

Tra i progetti di cui è stato protagonista anche le serie Married People, Love & War e Hercules, cartone animato Disney nel quale prestava la voce ad Ares. Recentemente aveva interpretato Marty Grossman nella serie di Showtime, Ray Donovan. Era apparso inoltre in NCIS: New Orleans e Bones.

Thomas aveva recitato molto anche al cinema: era stato nel cast di film come Dragonfly – Il segno della libellula, The Pool Boys, Incinta o… quasi e Mr. Holland’s Opus. L’attore lascia la moglie Sally e i figli J.T., Jacob e Samuel. Diane English, la creatrice di Murphy Brown, ha voluto ricordare l’amico Jay con questo post affidato al suo profilo Twitter.

RIP Jay Thomas. He was gifted. I would have loved to write another role for him. RIP Jay. Heartbroken to hear this news. One of a kind. — Diane English (@realmurphybrown) 24 agosto 2017