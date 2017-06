0 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 81 anni è morto John G. Avildsen, regista che aveva vinto l’Oscar nel 1977 per Rocky. Come reso noto dal figlio Anthony, Avildsen è scomparso al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per un cancro al pancreas. Noto anche per i primi tre film di Karate Kid, era entrato indelebilmente nella storia del cinema al fianco di Sylvester Stallone.

Nato a Oak Park nel 1935, Avildsen aveva iniziato la carriera come direttore della fotografia. L’esordio era arrivato nel 1968 con Turn On to Love. Con La guerra privata del cittadino Joe (1970) e Salvate la tigre (1973) divenne uno degli autori più significativi del nuovo cinema americano. Salvate la tigre, commedia drammatica acida e anticapitalista, valse al protagonista Jack Lemmon l’Oscar come miglior attore.

Successivamente aveva realizzato anche il thriller fantapolitico La formula (1980), la commedia I vicini di casa (1981, con Dan Aykroyd e John Belushi) e Conta su di me (1989) con Morgan Freeman nei panni di Crazy Joe Clark. Dopo la saga di Karate Kid, nel 1990 era tornato a Rocky con il quinto capitolo della serie. Il suo ultimo film resta Fino all’inferno (1999) con Jean-Claude Van Damme.

È morto John G. Avildsen: il ricordo di Sly

“Devo semplicemente tutto a John Avildsen”, ha dichiarato commosso Stallone. “La sua regia, la sua passione, la sua tenacia e il suo grande cuore, sono quello che ha fatto di Rocky il film che poi è diventato. Ha cambiato la mia vita e sarò per sempre in debito con lui. Nessuno potrebbe aver fatto di meglio del mio amico John Avildsen. Mi mancherà”.

Il regista Derek Wayne Johnson gli aveva recentemente dedicato il documentario John G. Avildsen: King of the Underdogs. Il film, con interviste a Stallone, Ralph Macchio, Scorsese, Burt Reynolds e Talia Shire, era stato da poco premiato al Beverly Hills Film Festival.

The great director John G. Avildsen Who won the Oscar for directing Rocky! R. I. P. I’m sure you will soon be directing Hits in Heaven- Thank you , Sly Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 16 Giu 2017 alle ore 20:00 PDT

RIP to my friend and KK director John G Avildsen. He brought inspirational stories to us all and had a guiding hand in changing my life. pic.twitter.com/TRobJn3pq2 — Ralph Macchio (@ralphmacchio) 17 giugno 2017

John Avildsen RIP. Your filmmaking legacy remains. #BeLove — Carl Weathers (@TheCarlWeathers) 17 giugno 2017