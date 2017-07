1 CONDIVISI Condividi Tweet

Hollywood in lutto: è morto John Heard, l’attore celebre per aver interpretato il papà di Macaulay Culkin nella commedia cult Mamma, ho perso l’aereo. Come reso noto dall’ufficio del coroner di Santa Clara, in California, Heard è stato trovato privo di vita in una stanza d’albergo.

Al momento non si sono conoscono ancora le cause del decesso. L’attore, 71 anni, era reduce da un ricovero in ospedale, dov’era stato operato alla schiena.

Nato a Washington, classe 1945, Heard aveva iniziato la carriera negli anni Settanta. Dopo il periodo degli spettacoli off-Broadway, ebbe i suoi primi ruoli importanti al cinema in Cutter’s Way e nel remake di Il bacio della pantera diretto da Paul Schrader. Fu poi nel cast di In viaggio verso Bountiful, Catholic Boys e Fuori orario di Martin Scorsese.

Negli anni Ottanta fu il rivale del Tom Hanks adulto di Big e affiancò Bette Midler in Spiagge. Con Goldie Hawn interpretò Doppio inganno, con Cuba Gooding Jr. il dramma sportivo I gladiatori della strada. Aprì gli anni Novanta accanto a Robert De Niro e Robin Williams in Risvegli.

Morto John Heard, il papà di Mamma ho perso l’aereo

Fu nel fantasy Il grande volo di Richard Donner, interpretò l’agente dell’FBI Gavin Vereek nel Rapporto Pelican e recitò con Samuel L. Jackson in 187 codice omicidio. Nel 1990 ebbe il ruolo della svolta: Peter McCallister, il padre del pestifero Kevin, in Mamma ho perso l’aereo e nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York.

Heard era apparso anche in tantissime serie televisive, tra cui Miami Vice, Battlestar Galactica e Modern Family. Per la sua interpretazione del detective Makazian nella serie cult I Soprano aveva ottenuto una candidatura agli Emmy nel 1999. Più recentemente era apparso in Outsiders, CSI: Miami, Prison Break, NCIS: Los Angeles e nel reboot di MacGyver.