Lutto nel mondo del cinema: è morto Jonathan Demme, il regista americano di capolavori indimenticabili come Il silenzio degli innocenti e Philadelphia. Considerato uno tra i più importanti autori del cinema contemporaneo, Demme aveva un cancro all’esofago e si è spento dopo una serie di complicazioni cardiache all’età di 73 anni. Il suo ultimo film resta Dove eravamo rimasti, con Meryl Streep, Kevin Kline e Mamie Gummer.

Nato a New York nel 1944, Demme si è formato alla factory di Roger Corman, con il quale ha esordito come sceneggiatore e produttore nel 1971. Da allora ha diretto e prodotto più di quaranta film, spaziando tra diversi generi, dal thriller alla commedia. I suoi più grandi successi restano Il silenzio degli innocenti (1991), vincitore di cinque premi Oscar fra cui miglior film e miglior regia, e Philadelphia (1993), vincitore di due Oscar.

Tra i suoi tanti cult movie, sono memorabili Il segno degli Hannan (1979), Qualcosa di travolgente (1986) e Una vedova allegra… ma non troppo (1988). Amante dell’Italia, ha partecipato numerose volte alla Mostra di Venezia con titoli significativi come Una volta ho incontrato un miliardario (1980, in Concorso, poi vincitore di due Oscar), The Manchurian Candidate (2004, Fuori Concorso), Jimmy Carter Man from Plains (2007, Orizzonti), Rachel sta per sposarsi (2008, in Concorso), I’m Caroline Parker: the Good, the Bad and the Beautiful (2011, Orizzonti) ed Enzo Avitabile Music Life (2012, Fuori Concorso).

Talento assoluto nel dirigere film con una forte componente musicale, fra i suoi documentari e film-concerto si ricordano Mio cugino, il reverendo Bobby, The Agronomist, Haiti: Dreams of Democracy, Stop Making Sense, Swimming to Cambodia, Neil Young Heart of Gold, Neil Young Trunk Show, Neil Young Journeys, New Home Movies from the Lower 9th Ward e Tavis Smiley’s Been in the Storm Too Long.

Il ricordo di Hollywood

Il suo ultimo film concerto era stato Justin Timberlake + the Tennessee Kids, dedicato alla performance conclusiva del “20/20 Experience World Tour”, girato nel 2015 alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Immediati i messaggi di cordoglio giunti su Twitter per ricordare la memoria del regista, dai colleghi Edgar Wright e Kevin Smith alle star Elijah Wood e Nia Vardalos.

Too many great films to mention: Something Wild, Stop Making Sense, Silence Of The Lambs, Melvin & Howard, among countless varied others. https://t.co/jU1pwXqlxq — edgarwright (@edgarwright) 26 aprile 2017

Dear God, no! I loved #JonathanDemme! He was my bridge to the Talking Heads, Harris & Hannibal, New Order and honest cinematic storytelling. https://t.co/vOCRfD23dg — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 aprile 2017

Sad to hear that Jonathan Demme has passed. — Elijah Wood (@elijahwood) 26 aprile 2017

Happier times. I will always love you Jonathan Demme. pic.twitter.com/grZRknHClb — Nia Vardalos (@NiaVardalos) 26 aprile 2017