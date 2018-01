1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una carriera finita nella più nera delle tragedie per la star dell’amatissima serie TV Glee: è stato trovato morto Mark Salling, uno dei protagonisti dello show, all’età di soli 35 anni. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma si comincia mormorare di suicidio a causa delle circostanze in cui è stato ritrovato il corpo.

Morto Mark Salling, l’ex attore di Glee è stato ritrovati nei pressi di un campo da gioco

A dare la notizia è stato TMZ, che ha rivelato alcuni tremendi dettagli: secondo la redazione del magazine, infatti, l’attore sarebbe stato ritrovato privo di vita ed impiccato ad un albero a Los Angeles River.

Sempre sulle pagine del tabloid si legge anche che alle 3 di notte un familiare dell’ex star ha denunciato la sua scomparsa alle autorità di L.A. Il 30 gennaio è stato ritrovato il corpo ed è stato ufficialmente dichiarato morto Mark Salling.

Per chi ne avesse seguito le vicende, l’attore stava aspettando una sentenza definitiva in seguito ad un processo che lo aveva visto accusato di ped**ornografia e per il quale rischiava fino a 20 anni. Davanti ai giudici si era dichiarato colpevole, i procuratori all’epoca hanno dichiarato che nel suo archivio erano stati ritrovati più di 50.000 immagini di bambini.

Gli ultimi avvenimenti della tragica e complessa vita dell’attore di Glee, morto a 35 anni per cause non ancora rese ufficiali

La condanna che Salling aspettava era prevista per marzo, e avrebbe probabilmente comportato una permanenza in carcere della durata di 4-7 anni.

Lo scorso agosto era stato lo stesso magazine TMZ a riportare la notizia – smentita poi dall’avvocato di Salling – che l’attore aveva provato a togliersi la vita tagliandosi le vene. Prima ancora, a marzo 2015, il volto di Glee aveva dovuto pagare più di due milioni e mezzo ad una sua ex ragazza in seguito alle sue accuse di ‘percosse’.