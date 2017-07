64 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 73 anni è morto Nicola Di Gioia, uno dei grandi caratteristi del cinema italiano. Simbolo della romanità più pura e verace, aveva recitato in oltre cinquanta film, fiction e programmi televisivi.

Stuntman, attore, location manager e organizzatore, Nick aveva iniziato la carriera nei primi anni Sessanta recitando per Sergio Corbucci e Giacomo Gentilomo. Aveva avuto piccole parti per maestri come Robert Aldrich, John Huston e Joseph Mankiewicz ai tempi della Hollywood sul Tevere. Inoltre era diventato braccio destro di Fellini reclutando per il regista i fenomeni più disparati, come i nani di Ginger e Fred.

Voce roca e fisico imponente, era apparso in un numero imprecisato di film, che lui stesso non ricordava. Dai peplum come Romolo e Remo ai comici con Ciccio e Franco come 002 agenti segretissimi. Passando per i gialli e gli storici, gli spaghetti western e i Merola e Bud Spencer movies. Fondamentale fu il suo sodalizio con Carlo Verdone, che lo definì “la voce più scojonata del cinema italiano”.

Con Verdone fu protagonista di alcuni divertenti sketch. Da Il mio miglior nemico (era uno dei ladri di macchine che manda al pronto soccorso il manager in rovina Achille) a Manuale d’amore 2 e 3 (era il custode della villa e il barcarolo che riceve involontariamente i dvd hot gettati nel Tevere). Da Grande grosso e Verdone a Io, loro e Lara.

È morto Nicola Di Gioia, la voce roca del cinema italiano

Negli ultimi anni era stato usato da Carlo Vanzina in Un’estate al mare e da Paolino Ruffini in Tutto molto bello, che lo ha voluto come Darth Vader. In tv era diventato un elemento fondamentale di Stracult, il programma di Rai 2 di Marco Giusti, ed era apparso in L’onore e il rispetto 3.

“Nick era la Metro Goldwyn Mayer per chi il cinema lo aveva solo sognato”, ha scritto Marco Giusti. “Con lui ci siamo sempre divertiti. E tutti lo hanno sempre adorato. Da Fellini a Monicelli a Risi a Verdone a Veronesi. Con Nick se ne va una parte sana e mitica di Cinecittà e del nostro cinema”.