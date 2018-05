449 CONDIVISI Condividi Tweet

Morto Paolo Ferrari: la classe dei ’50/’60 non può non ricordare il suo indimenticabile contributo al mondo dello spettacolo italiano così come lo conosciamo oggi. Con i suoi modi gentili e perbene, è sempre stato un grande esempio di professionalità. Tra i primi ad annunciare la triste notizia e ad esprimere il più viscerale sentimento di lutto troviamo Rita Pavone, che con lui ha condiviso un’avventura davvero importante…

Morto Paolo Ferrari, una grande costante nella TV italiana

Attore di grande spessore: teatro, cinema, persino fiction (lo ricordate di recente nella fiction ‘Orgoglio?), nel suo curriculum ha potuto annoverare collaborazioni con Alessandro Blasetti, Franco Zeffirelli e Elio Petri. Per molti, tuttavia, resterà per sempre l’uomo con il fustino della Dash nella celebre serie di pubblicità:

Il messaggio di cordoglio che ha scritto su Twitter la sua compagna di set Rita Pavone è questo: “È con sincero dolore che dò l’addio a Paolo Ferrari, grandissimo attore di teatro e persona bellissima con cui ho avuto la gioia di condividere le scene ne “Il giornalino di Gian Burrasca”. Lui era Collalto, mio cognato. Addio Paolo Ferrari“.

L’indimenticabile ruolo in Nero Wolfe e l’importanza della meditazione nella sua vita

L’attore scompare a 89 anni, le cause non sono state ancora dichiarate ufficialmente, rimane una delle sue ultime riflessioni condivise con il suo pubblico – e riportate da Ansa.it – sull’importanza che, negli anni più recenti della sua vita, “Dedico molte ore della giornata alla meditazione: quel lasciar scorrere i pensieri e i ricordi senza fissarli, mai forzandoli per cercare nel fondo di noi i frammenti della memoria e dell’illusione”.

Per onorare ancor meglio la sua memoria, vi lasciamo con un altro ruolo inconfondibile: quello di Archie Goodwin, al fianco di Tino Buattelli, in “Nero Wolfe”. Ulteriori dettagli saranno presto definiti dalla nota ufficiale o da qualche dichiarazione della famiglia.