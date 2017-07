1 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 84 anni, è morto Paolo Villaggio. Il geniale artista comico, nato a Genova il 30 dicembre 1932, si è spento a Roma. Da alcuni giorni era ricoverato al Policlinico Gemelli. Se ne va così l’interprete del Ragionier Fantozzi, uno dei grandi vecchi del nostro paese, “lucido come i migliori misantropi, saggio perché carogna”.

Dopo un’adolescenza segnata dalle ristrettezze della guerra, Villaggio era stato assunto come contabile alla Consider. Un ambiente da cui aveva tratto ispirazione per il suo personaggio più famoso, Ugo Fantozzi. Un impiegato servile e impacciato, vittima di ogni tipo di frustrazione ed umiliazione, diventato una delle poche vere maschere popolari contemporanee.

Un personaggio nato in un “cabaret artigianale”, in collaborazione con Fabrizio De André, e portato al successo grazie a Maurizio Costanzo. Fu il conduttore che lo volle a Roma in via del Mattonato, colpito dalla sua comicità corrosiva e grottesca. Tanti e memorabili i volti di Villaggio: il professor Kranz, il timidissimo Giandomenico Fracchia e il ragionier Ugo.

Dopo il successo nel cabaret e in televisione (dall’esordio in radio con Il sabato del Villaggio e poi in tv a Quelli della domenica a Senza rete fino al Sanremo del 1972), sfondò anche nel cinema nel 1975 con Fantozzi, tratto dai suoi racconti umoristici Fantozzi del 1971 e Il secondo tragico libro di Fantozzi del 1974. “Oggi Fantozzi siamo tutti noi, in questa Italia triste”, aveva detto nel 2015 al Festival di Roma. “40 anni dopo è ancora un successo perché ora rappresenta meglio la cultura italiana di quando è nato. È terapeutico: siamo tutti dei Fantozzi in questo momento di merda dell’Italia”.

Fantozzi, personaggio amatissimo dal pubblico di tutte le età, è riuscito ad incarnare perfettamente l’italiano medio e ad anticipare tematiche come il mobbing, la crisi economica, il divario sociale e l’ignavia politica. Al tempo stesso con la sua ironia, ha fatto ridere l’Italia per oltre quarant’anni. Merito di un umorismo cinico, feroce e nevrotico. Ma anche di personaggi divertenti e demenziali come il Ragionier Filini (Gigi Reder), la moglie Pina (prima Liù Bosisio, poi Milena Vukotic), la scimmiesca figlia Mariangela (Plinio Fernando), la favolosa signorina Silvani (Anna Mazzamauro), il perfido Geometra Calboni (prima Giuseppe Anatrelli, poi Riccardo Garrone).

Villaggio ha sempre affiancato alla sua attività di recitazione l’impegno nella scrittura. Al cinema, ha recitato per registi come Fellini, Ferreri, Wertmüller, Olmi e Monicelli. Oltre che in cult movie come La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, Il… Belpaese e Fracchia la belva umana. Lo scorso marzo, la figlia di Villaggio aveva postato un’immagine insieme con suo padre su Facebook. “Non starà al meglio, certo. Ma il cinema italiano lo ha abbandonato invece mio padre c’è”, aveva scritto, in un post divenuto immediatamente virale. Oggi l’ha ricordato così.