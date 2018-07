0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo della musica e del cinema: è morto Patrick Williams, il compositore statunitense candidato all’Oscar per la colonna sonora di All American Boys. Williams aveva 79 anni e si è spento in un ospedale di Santa Monica, in California. Il musicista aveva scritto gli score di oltre duecento film, tra i quali grandi successi come Ho sposato un fantasma, Cuba e Storie d’amore. In televisione, le sue musiche avevano accompagnato le serie cult Colombo e Le strade di San Francisco.

Morto Patrick Williams: aveva 79 anni

Williams fu anche autore di An American Concerto, composto nel 1976, candidato al Premio Pulitzer e vincitore di due Grammy. Frank Sinatra fu un suo grande amico e gli chiese di realizzare gli arrangiamenti per la serie di album Duets. A ricordarlo con un commosso post su Facebook ci ha pensato Laura Pausini, che ha avuto l’onore di collaborare con lui in uno dei suoi ultimi album.

Laura Pausini, Facebook e il post per Patrick Williams

“Il mio adorato Patrick Williams è un angelo ora”, ha scritto Laura Pausini, reduce da una brutta vicenda social (è stata accusata di fascismo per un post sulla notizia di Beyoncé al Colosseo). “Sei uno dei più grandi musicisti di tutto il mondo e ho avuto l’onore di conoscerti e di essere la tua voce per il nostro album Laura Xmas. Non dimenticherò mai quando mi hai detto che ero la tua versione femminile di Frank Sinatra e quando mi hai mandato la foto con il nostro CD in mano di cui eri così orgoglioso! Era così insolito… Perché avevi già fatto e vinto tutto prima di me, ma guardando la tua foto, posso vedere l’amore… Tu sorridi come un bambino! Sei un talento e una persona autentica! È un tale onore essere stata tua amica. Sono così triste per questo lutto e sono vicina a tutta la tua bella famiglia. La mia famiglia e io stiamo pregando per te, che lassù nel cielo starai già componendo qualcosa di straordinario! Ti voglio bene per sempre Patrick. R.I.P.”.