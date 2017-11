3.8k CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 67 anni è morto Ray Lovelock, attore di tanto cinema di genere e fiction televisiva. “Aveva un tumore che ha combattuto coraggiosamente ma negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate”, ha spiegato suo fratello Andrea.

Lovelock si è spento a Trevi, in provincia di Perugia, dove viveva da tempo. La sua carriera era iniziata presto, con i fotoromanzi, grazie alla sua bellezza. Esordì al cinema nel 1967, ad appena 17 anni, nel cult western Se sei vivo spara di Giulio Questi.

Il primo ruolo importante glielo diede Carlo Lizzani quando lo scelse per interpretare il delinquente “Tuccio” in Banditi a Milano, al fianco di Gian Maria Volonté e Don Backy. Da allora Lovelock fu protagonista di polizieschi che hanno segnalo la storia del cinema di genere italiano, da Squadra volante di Stelvio Massi a Milano odia: la polizia non può sparare di Umberto Lenzi, da Roma violenta di Marino Girolami a Uomini si nasce poliziotti si muore di Ruggero Deodato.

Fu poi nel cast di horror thriller venerati dagli stracultisti come Non si deve profanare il sonno dei morti di Jorge Grau, Macchie solari di Armando Crispino e Murderock – Uccide a passo di danza di Lucio Fulci. Un titolo di grande successo fu anche il catastrofico Cassandra Crossing di George Pan Cosmatos, tratto da un romanzo di Robert Katz. Ma recitò pure per autori come Monicelli e Lattuada.

In televisione lo rese celebre il personaggio di Simon Barth, il poliziotto amico di Licata (Vittorio Mezzogiorno) in La piovra 5. Con il tramonto del cinema bis, fu proprio sul piccolo schermo che Lovelock trovò le maggiori fortune grazie a serie come Caterina e le sue figlie, Incantesimo, Don Matteo e il recente L’allieva. Ultimamente, oltre al cinema e alla tv, l’attore recitava spesso anche a teatro. Con Molise Spettacoli aveva portato in scena I ponti di Madison County (ispirato al film di Clint Eastwood, dal romanzo di R.J. Walzer) con Paola Quattrini.