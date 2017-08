0 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 83 anni è morto Renzo Ozzano, celebre caratterista che ha attraversato il cinema italiano degli anni Settanta ed Ottanta. L’attore, nato a Torino nel 1934, era stato lanciato da Steno nel 1976. Nel cult Febbre da cavallo, era l’imbattibile fantino francese Jean-Louis Rossini, assoldato dal conte Dallara (Gigi Ballista) per vincere il Gran Premio degli Assi e rapito da Pomata (Enrico Montesano) e Mandrake (Gigi Proietti).

Figlio di un primario e di una farmacista, Ozzano aveva iniziato a recitare dopo la laurea nei primi anni Settanta. Il suo primo film fu Torino nera di Carlo Lizzani, sebbene non accreditato. Celebre per lo sguardo spiritato, l’aria da gentiluomo e i suoi folti baffi, divenne subito uno dei volti di punta della commedia sexy dell’epoca.

Dopo Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni di Sergio Corbucci, fu nel cast di film stracult come La dottoressa del distretto militare, La ripetente fa l’occhietto al preside, La moglie in vacanza… l’amante in città e I carabbimatti. Recitò anche per Dino Risi in La stanza del vescovo e ancora con Enrico Montesano in Io tigro, tu tigri, egli tigra e Aragosta a colazione di Giorgio Capitani.

Negli anni Ottanta fu caratterista in tanti film dai grandi incassi come Eccezzziunale… veramente con Diego Abatantuono, Via Montenapoleone e Montecarlo Gran Casinò di Carlo Vanzina. Molti i ruoli ricoperti anche in televisione, da Piccolo mondo antico (1973) a Casa Vianello.

Oltre alla recitazione, Ozzano si è anche dedicato all’attività giornalistica prima per l’edizione torinese del Giornale, e poi per il quotidiano Torino Cronaca. Inoltre è stato collaboratore di riviste specializzate di cinema e consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte nel mandato 2010-2013. Gli amanti della tv d’altri tempi lo ricordano per un memorabile carosello dei primi anni Ottanta del Fruttosello Spagnoli.