2 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 91 anni è morto Richard Anderson, iconico interprete del capo dell’OSI Oscar Goldman nelle serie L’uomo da sei milioni di dollari e La donna bionica. Dopo una lunga carriera tra cinema e tv, l’attore è scomparso nella sua casa di Beverly Hills.

Nato a Long Branch nel 1926, Anderson si era dedicato alla recitazione dopo il servizio militare nell’esercito americano. I suoi esordi risalgono agli inizi degli anni Cinquanta: i suoi primi ruoli importanti arrivarono nel classico della fantascienza Il pianeta proibito e nel capolavoro di Stanley Kubrick Orizzonti di gloria (era il maggiore Saint-Auban).

Anderson è famoso soprattutto per il suo lavoro in tv. Oscar Goldman gli ha fatto conquistare un record particolare: è stato uno dei pochi attori che hanno interpretato lo stesso personaggio simultaneamente in più di una serie. Era sua la voce che nella sigla d’apertura recitava: “Signori, lo possiamo ricostruire. Abbiamo adeguate conoscenze tecnologiche. Esiste attualmente la possibilità di creare il primo uomo bionico. Steve Austin sarà un essere nuovo, diverso dagli altri. Più forte, più veloce…”.

L’uomo da sei milioni di dollari fu trasmesso per cinque stagioni dal 1974 al 1978. In Italia arrivò nel 1981 e fu un grande successo. Anderson aveva già lavorato con Lee Majors (il colonnello Steve Austin), pur in un ruolo secondario, nella serie La grande vallata, telefilm degli anni Sessanta altrettanto popolare. Lo spinoff La donna bionica, con Lindsay Wagner nei panni di Jaime Sommers, durò invece tre stagioni, andate in onda dal 1976 al 1978. In Italia venne trasmesso per la prima volta nel 1982 sulle reti locali prima di passare a Rete 4.

È morto Richard Anderson, mito della tv

Nella sua lunghissima carriera, Anderson vanta quasi 200 titoli tra grande e piccolo schermo. Al cinema recitò in La lunga estate calda con Paul Newman e Joanne Woodward, nell’horror cult Curse of the Faceless Man, nel “nero” giudiziario Frenesia del delitto di Richard Fleischer. Più tardi fu nel cast di Sette giorni a maggio e Operazione diabolica di John Frankenheimer e ancora con Fleischer in Tora! Tora! Tora!.

In tv fu Ricardo del Amo in Zorro, il tenente Steve Drumm in Perry Mason, il cognato del dottor Kimble (David Janssen) in Il fuggiasco e il capo della polizia Untermeyer in Dan August con Burt Reynolds. Apparve come guest in vari episodi di Charlie’s Angels, Supercar e Dynasty. Anderson è stato sposato due volte: con Carol Lee Ladd (figlia di Alan Ladd) e con Katharine Thalberg, la figlia di Norma Shearer e Irving Thalberg. Nel 2015 ha pubblicato l’autobiografia Richard Anderson: At Last… A Memoir, From the Golden Years of M-G-M to The Six Million Dollar Man to Now.