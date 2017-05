2.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Mondo del cinema in lutto: è morto Roger Moore, l’interprete più longevo della saga di James Bond. Sir Roger, nato a Londra nel 1927, si è spento in Svizzera all’età di 89 anni dopo una “breve ma dura lotta contro il cancro”. La notizia è stata resa nota dal profilo Twitter ufficiale dell’attore stesso. A comunicarla sono stati i figli Deborah, Geoffrey e Christian.

Ex combattente della Seconda guerra mondiale, Moore aveva esordito al cinema nel 1945 con ruoli minori nei film Intermezzo matrimoniale e Cesare e Cleopatra. Dopo diverse interpretazioni più consistenti, aveva raggiunto la notorietà grazie al ladro gentiluomo protagonista dell’iconica serie tv Il Santo, andata in onda dal 1962 al 1969. Nello show era il mitico Simon Templar, moderno Robin Hood che combatteva criminali violenti o ricchi senza scrupoli.

Addio Bond: è morto Roger Moore

Fu con il personaggio di James Bond che Moore conquistò il pubblico mondiale. Dal 1973 al 1985, con sette film, è diventato il terzo interprete (dopo Sean Connery e George Lazenby) e il più longevo della saga di 007. Da Vivi e lascia morire (1973) a Bersaglio mobile (1985), fece dell’ironia più marcata e della sua classe i tratti distintivi del personaggio creato da Ian Fleming.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 maggio 2017

Da allora alternò i film della fortunata serie dell’agente segreto a pellicole d’avventura e commedie. Colse un grande successo commerciale con Gold – Il segno del potere, Ci rivedremo all’inferno, I 4 dell’Oca selvaggia, La corsa più pazza d’America e Pantera Rosa – Il mistero Clouseau. Nominato Cavaliere dell’Impero Britannico e Commendatore dell’Ordine delle Arti e delle Lettere in Francia, nel 2011 ha partecipato al suo ultimo film, il televisivo Natale a Castlebury Hall.

Il cordoglio di Hollywood per Roger Moore

La sua vita privata è stata particolarmente movimentata e tormentata. Fu sposato dal 1946 al 1953 con Doorn van Steyn, poi con la cantante Dorothy Squires e l’attrice italiana Luisa Mattioli. Dopo il divorzio da quest’ultima nel 1993, nel 2002 aveva sposato Kristina Tholstrup. Quando è morta la figlia di Roger Moore, Christina, a soli 47 anni, hanno colpito molto il pubblico e i fan le sue parole. Ora che il terzo indimenticabile Bond se n’è andato, a Hollywood colleghi e amici l’hanno voluto ricordare così.

Roger Moore , loved him — Russell Crowe (@russellcrowe) 23 maggio 2017

Few are as kind & giving as was Roger Moore. Loving thoughts w his family & friends. He will be missed too by UNICEF pic.twitter.com/fYAEUqAaaw — Mia Farrow (@MiaFarrow) 23 maggio 2017

Saddened @sirrogermoore passed today. Had a great chat about acting & life 6 mo. ago. Generous and kind. RIP Mr. Bond pic.twitter.com/kVd92inLNr — Bryan Cranston (@BryanCranston) 23 maggio 2017