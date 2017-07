82 CONDIVISI Condividi Tweet

All’età di 73 anni è morto Sam Shepard. L’attore e drammaturgo è scomparso nella sua casa in Kentucky. Secondo un portavoce della famiglia, la causa del decesso è stata una complicazione della sclerosi laterale amiotrofica o malattia di Lou Gehrig.

Shepard lascia la compagna (dal 2014 era legato all’attrice Mia Kirshner) e i tre figli. Il primo, Jesse, l’aveva avuto dalla prima moglie, l’attrice O-Lan Jones, con la quale era stato sposato dal 1969 al 1984. Gli altri due, Hannah e Samuel, da Jessica Lange, con cui è stato legato dal 1982 al 2009.

Attore di razza e drammaturgo d’avanguardia, Shepard aveva esordito a New York nell’off-Broadway con pièce di successo come Cow-boys (1964) e Mad Dog Blues (1971). Negli spettacoli più maturi, realizzati per il Magic Theatre di San Francisco, aveva raccontato i lato oscuri dell’America contemporanea. Come in Buried Child, vincitore del Premio Pulitzer nel 1979, e Curse of the Starving Class.

Per il suo lavoro, era stato nominato per due altri Pulitzer, per True West e Fool for Love, entrambi messi in scena a Broadway e quest’ultimo portato sullo schermo da Robert Altman nel 1985.

Morto Sam Shepard, un grande di Broadway e Hollywood

A partire dalla fine degli anni Settanta, Shepard è diventato una presenza significativa nel cinema statunitense. Era apparso in I giorni del cielo di Terrence Malick (1978), Uomini veri di Philip Kaufman (1983, con cui ottenne una candidatura all’Oscar), Fiori d’acciaio di Herbert Ross (1989), Il rapporto Pelican di Alan J. Pakula (1993), Passione ribelle di Billy Bob Thornton (2000), La promessa di Sean Penn (2001), Black Hawk Down di Ridley Scott (2001), Non bussare alla mia porta di Wim Wenders (2005), L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford di Andrew Dominik (2007), I segreti di Osage County di John Wells (2013) e In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi di James Franco (2016).

Tra i suoi lavori più recenti la serie Netflix Bloodline, Cold in July di Jim Mickle e Midnight Special di Jeff Nichols. La notizia della sua scomparsa arriva nelle stesse ore in cui è morta Jeanne Moreau.