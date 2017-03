3.9k CONDIVISI Condividi Tweet

Lutto nel mondo del cinema: è morto Tomas Milian, nome d’arte di Tomás Quintin Rodriguez, famoso per le maschere di Nico Giraldi e Er Monnezza. Uno dei volti più amati del nostro cinema, l’attore aveva 84 anni ed è scomparso il 22 marzo a Miami. Nato all’Avana il 3 marzo 1933, viveva da molti anni negli Usa ma in Italia era rimasto nel cuore del pubblico per i film d’autore con Lattuada, Antonioni, Bertolucci, Visconti e Maselli, e per i tanti western e polizieschi.

Nel 2014 a Roma aveva ricevuto il Marc’Aurelio d’Oro durante il Festival. Figlio di un generale dell’esercito poi finito in manicomio quando il dittatore Machado venne rovesciato da Batista, Tomas ebbe un rapporto molto difficile con il padre, che si suicidò davanti ai suoi occhi quando aveva appena 12 anni. Vitellone dell’era Batista, Milian fu folgorato da James Dean e grazie all’amata zia partì all’avventura per gli Stati Uniti.

Divenne il primo cubano a essere ammesso all’Actors Studio di New York e alla fine degli anni Cinquanta ebbe inizio la sua fortunata carriera italiana. Arrivato con soli cinque dollari in tasca, partecipò nel 1959 al Festival di Spoleto dove venne notato dal regista Mauro Bolognini, che lo scelse per interpretare La notte bianca. Fu l’inizio di una splendida carriera, costellata di grandi successi.

Non fu un semplice attore, ma un gigante che entrava letteralmente nei suoi personaggi. Tra i suoi titoli più celebri, Un giorno da leoni di Nanni Loy, Gli indifferenti di Citto Maselli, Faccia a faccia e Corri uomo corri di Sergio Sollima, Se sei vivo spara di Giulio Questi, Banditi a Milano di Carlo Lizzani, Tepepa di Giulio Petroni, Milano odia: la polizia non può sparare e Il trucido e lo sbirro di Umberto Lenzi, I quattro dell’apocalisse di Lucio Fulci, fino ai ruoli cult in JFK – Un caso ancora aperto di Oliver Stone e Traffic di Steven Soderbergh.

L’ultimo film proprio tra Cuba e l’Italia

Dopo decenni di assenza dalla sua terra natale, l’attore era tornato a Cuba grazie al regista Giuseppe Sansonna, che ha ripercorso i luoghi della sua giovinezza, la memoria delle tragedie familiari e la sua carriera cinematografica nel toccante documentario The Cuban Hamlet – Storia di Tomas Milian. “Farmi tornare dopo sessant’anni è come costringermi ad affrontare quanto sono vecchio”, aveva detto.