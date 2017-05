0 CONDIVISI Condividi Tweet

Spettacolo italiano in lutto: è morto Toni Bertorelli, talentuoso caratterista che si era sempre diviso tra teatro, cinema e tv. L’attore, nato a Torino nel 1948, era stato ricoverato all’inizio di maggio. Aveva combattuto per anni contro quella che definiva “la bestia diabolica”, l’alcolismo. Quando ha girato The Young Pope, in cui è stato il cinico Cardinale Caltanissetta, era appena uscito dall’ospedale per il trapianto di fegato.

Interprete dalla voce e dal volto unici, Bertorelli ha recitato in teatro con colleghi come Aroldo Tieri, Valeria Moriconi, Umberto Orsini e Luca De Filippo. È stato diretto in scena da Luca Ronconi, Peppino Patroni Griffi, Carlo Cecchi e Mario Martone. Al cinema è stato molto amato dagli autori, che gli hanno sempre offerto ruoli significativi. La sua prima apparizione cinematografica risale al 1982 nel film Stangata napoletana.

Morto Toni Bertorelli: aveva 67 anni

Soltanto negli anni Novanta ha ottenuto una certa popolarità presso il grande pubblico. È stato l’ispettore Pigna in Pasolini, un delitto italiano di Marco Tullio Giordana e il memorabile conte Bulla di L’ora di religione di Marco Bellocchio. Ha interpretato il capo del Sisde in Romanzo criminale di Michele Placido e Indro Montanelli in Il Caimano di Nanni Moretti. Mel Gibson lo ha voluto in La passione di Cristo, con Bellocchio è stato anche nel cast di Il principe di Homburg e Sangue del mio sangue.

“Carlo Cecchi è stato il mio maestro al pari di Bellocchio per il cinema”, amava ripetere. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, “L’effetto del jazz”, in cui aveva ricostruito la nascita dello Swing Club, il primo club jazz d’Italia. Lo scorso aprile ha invece scritto “Voglio vivere senza di te”, in cui aveva messo a nudo sé stesso raccontando come è uscito dal tunnel dell’alcolismo.

Una vita tra teatro, cinema e tv

“Confesso che non è stato facile per me decidermi a scrivere questo libro”, aveva rivelato. “Ero terrorizzato all’idea di questa confessione di un attore italiano di teatro, cinema e tv, noto, stimato, premiato, ancora in attività. E a tutt’oggi ancora non so perché l’ho fatto. Per salvare chi sta annegando? Per umiltà? Per amore di me? Degli altri? Per amore della verità? No, non l’ho fatto per amore della verità, l’ho fatto per amore, timor di Dio, cui devo tutto, la mia morte e la mia rinascita, il miracolo della mia resurrezione. Spero che la mia esperienza confessata in questo scritto serva a qualcuno”.