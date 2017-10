0 CONDIVISI Condividi Tweet

Cinema di Hong Kong in lutto: è morto Willie Chan, storico produttore ed ex manager di Jackie Chan. Una delle personalità più influenti della film industry asiatica, aveva 76 anni. Come reso noto da Variety, si è spento nel sonno nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre.

Chan Chi-keung, questo il suo vero nome, era nato in Malesia e si era trasferito alle Hawaii per completare gli studi. Nel 1970 era approdato a Hong Kong, nel pieno della Bruce Lee mania.

Grazie all’attore Charlie Chin, Willie conobbe Jackie Chan e ne intuì subito le enormi potenzialità. All’epoca Jackie lavorava come stunt man e il momento chiave arrivò nel 1973: con la morte di Bruce Lee, Hong Kong era alla ricerca di un nuovo action hero. Fu proprio Willie a trovare a Jackie il suo primo ruolo da protagonista nel cult movie del 1976, New Fist of Fury.

Sebbene non avessero mai firmato un contratto ufficiale, il loro rapporto professionale è durato 38 anni e ha attraversato indenne gli alti e bassi della carriera di Chan. Dall’auto-esilio impostosi in Australia ai primi fallimentari tentativi di sfondare a Hollywood. Willie dovette anche affrontare le interferenze criminali delle Triadi, che finirono spesso e volentieri per minacciarlo.

Morto Willie Chan, lo scopritore di Jackie Chan

Per Jackie, Willie era come un fratello. Chan aveva fondato nel 1985 la società JCE Group. Fu proprio sotto questo cartello che produsse i film più famosi di Jackie, come i successi americani Pallottole cinesi e Lo smoking.

Il legame professionale che legava la coppia si ruppe, senza alcun rancore, nel 2009. “Jackie non aveva più bisogno del mio aiuto e io non potevo più essergli molto d’aiuto”, ha raccontato Willie. “Ormai al suo tavolo erano seduti molti alti funzionari, ricconi e galoppini. Le mie parole venivano ignorate”. Chan, visto di recente nel trailer di The Foreigner, deve molto a quell’uomo gentile e vivace che ha sempre creduto nella sua poetica capace di unire kung fu, slapstick, fiaba e avventura.