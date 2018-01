26 CONDIVISI Condividi Tweet

Nancy Brilli debutta come impresaria al Brancaccino di Roma. Dal 26 gennaio, l’attrice comincia la sua nuova avventura professionale con il monologo Prego – Dialogo con una gallina in tempo di guerra. Uno spettacolo scritto e interpretato da Giovanna Mori, una giovane attrice-drammaturga.

È proprio questa la missione di Brilli: diventare produttrice e dare fiducia ai giovani interpreti. Quelli che in un paese come l’Italia fanno fatica a trovare un lavoro.

“La media delle giornate lavorative è di 14 all’anno. Molti ragazzi mi chiedono come fare a iniziare seriamente un percorso professionale”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Giovani attori pieni di energia e passione continuano a tentare, consapevoli che per molti il teatro è temporaneo ‘non lavoro’, dove vengono spesso pagati in nero, o al di sotto del minimo sindacale, e i compensi sono maggiori per i maschi. Se su Internet cerchi impresarie teatrali, non appare nemmeno un nome femminile”.

Questo esperimento è una novità assoluta, non soltanto per lei. “È un mondo in cui non ci siamo ancora sperimentate, dobbiamo imparare dagli uomini a lavorare in gruppo, prendere coscienza di avere diritto di fare determinati passi, non c’è l’abitudine, forse è anche pigrizia. Si lavora a chiamata: decidere di essere i chiamanti è una responsabilità e una fatica in più”.

Nancy Brilli debutta come impresaria (di giovani)

L’obiettivo è semplice: “Ci sono migliaia di attori disoccupati, e non solo giovani, che per tirare avanti insegnano recitazione a 5 euro l’ora. È complicato ricevere aiuti dal Ministero per un debuttante. Supportarli. È questo che voglio fare”.

Per questa ragione ha rimesso tutto in discussione, a partire dalla sua vita privata (Nancy Brilli ha annunciato la separazione da Roy De Vita, un’unione durata 15 anni). “Ho bisogno di sottolineare il lato più nascosto, più interiore di me”, ha spiegato. “Non rinnego certo il mio passato, ma non vorrei più sentirmi paragonare a una bottiglia di champagne”.