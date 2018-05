0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Nastri d’Argento 2018 hanno svelato le candidature ufficiali. I premi assegnati dal Direttivo del Sindacato Giornalisti Cinematografici verranno conferiti sabato 30 giugno al Teatro Antico di Taormina. La cerimonia andrà in onda su Rai 1. La sfida per il miglior film è ristretta ad una shortlist di cinque titoli: A Ciambra di Jonas Carpignano, Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, Dogman di Matteo Garrone, Lazzaro felice di Alice Rohrwacher e Loro di Paolo Sorrentino.

Nastri d’Argento 2018, le candidature

Il maggior numero di candidature lo strappano Ammore e malavita dei Manetti Bros. e A casa tutti bene di Gabriele Muccino, già premiato con un Nastro speciale all’intero cast. Per la migliore regia, con Garrone, Guadagnino e Sorrentino, sono candidati anche Muccino, Paolo Franchi (per Dove non ho mai abitato), Susanna Nicchiarelli (per Nico, 1988) e Ferzan Ozpetek (per Napoli velata).

Particolarmente agguerrita la competizione per la migliore commedia, dove i favori sono Benedetta follia di Carlo Verdone, Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani e Smetto quando voglio – Ad Honorem di Sydney Sibilia. Dovranno vedersela con Io sono tempesta di Daniele Luchetti e Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Nastri d’Argento 2018: nomination rivelato

Sul fronte attori e attrici, i protagonisti maschili vedono in pole Marcello Fonte (appena premiato a Cannes) ed Edoardo Pesce, per Dogman ai Nastri in coppia. Li sfidano Giuseppe Battiston (Dopo la guerra), Alessio Boni (La ragazza nella nebbia), Valerio Mastandrea (The Place) e Toni Servillo (Loro). Le attrici protagoniste candidate sono invece Valeria Golino e Alba Rohrwacher (insieme per Figlia mia), Lucia Mascino (Amori che non sanno stare al mondo), Giovanna Mezzogiorno (Napoli velata), Luisa Ranieri (Veleno) ed Elena Sofia Ricci (Loro). La lista completa di nomination è disponibile su Cinemagazine, il sito ufficiale del Sindacato Giornalisti Cinematografici.