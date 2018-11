0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nei panni di una principessa debutta su Netflix il 16 novembre. La commedia del regista Mike Rohl è pronta per intrattenervi e farvi riflettere in attesa delle vostre vacanze di Natale.

Il film Netflix con Vanessa Hudgens racconta un incredibile scambio di identità. La Hudgens è infatti una pasticciera di Chicago chiamata Stacy, ma anche una duchessa futura principessa che le somiglia come una goccia d’acqua. Dopo essersi incontrate in un contest culinario, studiano un piano per scambiarsi le vite a Natale.

Come suggerito dal trailer ufficiale, Nei panni di una principessa si ispira alla migliore tradizione della commedia incentrata sullo scambio di ruoli.

La base è quella de Il principe e il povero, ma la cinematografia americana è ricca di film basati sullo stesso meccanismo. Da Tutto accadde un venerdì con Barbara Harris e una giovanissima Jodie Foster fino al film di Lizzie McGuire, passando per un altro classico natalizio come Una poltrona per due.

Stavolta la rom-com si ispira a uno degli eventi mediatici più seguiti dell’anno: il Royal Wedding tra il principe Henry del Galles, sesto in linea di successione al trono d’Inghilterra, e l’ex attrice Meghan Markle.

The Princess Switch, Vanessa Hudgens festeggia Natale con Netflix

Il film racconta in maniera semplice ed ironica il percorso di queste due ragazze che scoprono di essere praticamente gemelle. L’esperienza dello scambio di ruoli consentirà loro di apprezzare ciò che hanno e di ritrovare il senso più profondo delle cose.

Un film leggero e spensierato, che prosegue la tendenza tracciata da Netflix in questo stesso periodo lo scorso anno con Un principe per Natale, con Rose McIver e Ben Lamb. Completano il cast Sam Palladio, nei panni del principe Edward, e Nick Sagar, in quelli dell’amico di Stacy, Kevin. Forse vi ricorderete di loro nelle serie TV Nashville e Shadowhunters: The Mortal Instruments.