Just Jared ha pubblicato una serie di foto di una Nicole Kidman irriconoscibile sul set di Destroyer. Jeans e giacca di pelle, camicia a quadri, capelli corti e viso segnato, l’attrice australiana è apparsa così mentre a Los Angeles gira il crime thriller diretto da Karyn Kusama (Girlfight, Jennifer’s Body, Æon Flux).

Sceneggiato da Phil Hay e Matt Manfredi, il film vede la diva nei panni di Erin Bell, una detective del LAPD. Quando era giovane, la poliziotta aveva compiuto nel deserto della California una missione sotto copertura tra i membri di una gang. Un’azione che era finita in tragedia.

Quando il leader del gruppo criminale riappare molti anni dopo, Erin è costretta a tornare sul caso lasciato in sospeso anni prima, affrontando molti demoni del passato che pensava di aver definitivamente sepolto. Un personaggio decisamente sofferto e carico di ambiguità, che Kidman ha affrontato con la consueta carica mimetica. Tanto da trasformarsi completamente.

Il film è prodotto da Fred Berger (La La Land) della Automatik insieme agli stessi Hay e Manfredi. Nel cast con l’attrice ci sono Scoot McNairy, Tatiana Maslany, Toby Kebbell e Bradley Whitford.

Nicole è soltanto l’ultima delle tante star che si sono sottoposte ad incredibili trasformazioni per le loro istrioniche interpretazioni. A partire da Tom Hanks. Le drastiche variazioni di peso a cui si è sottoposto per interpretare i suoi personaggi, dai 15 chili messi su per diventare l’allenatore di baseball Jimmy Dugan ai quasi 30 persi per il naufrago Chuck Noland, gli hanno procurato non pochi problemi di salute.

Tra le mutazioni più celebri, restano quelle di Charlize Theron in Monster, Glenn Close in Albert Nobbs, Christian Bale in L’uomo senza sonno e American Hustle, Matthew McConaughey dimagritissimo in Dallas Buyers Club e Jared Leto truccato a Joker per Suicide Squad. Fino alla recente Tilda Swinton irriconoscibile sul set di Suspiria, remake del capolavoro horror di Dario Argento diretto da Luca Gudagnino.