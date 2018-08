1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nicole Kidman nella prima foto di Destroyer appare davvero irriconoscibile. Annapurna Pictures e Vanity Fair hanno presentato il first look del thriller di Karyn Kusama (The Invitation, Girlfight, Jennifer’s Body, Æon Flux), che sarà presentato al prossimo Festival di Toronto e arriverà nelle sale statunitensi il 25 dicembre. L’attrice australiana veste i panni (logori e sgualciti) di Erin Bell, una detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Quando era giovane, la poliziotta aveva compiuto nel deserto della California una missione sotto copertura tra i membri di una gang. Un’azione che era finita in tragedia.

Nicole Kidman nella prima foto di Destroyer

Anni dopo, quando il leader della banda riappare, Erin è costretta a tornare sul caso lasciato in sospeso anni prima e ad affrontare i fantasmi del proprio passato. Un personaggio decisamente sofferto e carico di ambiguità per la Kidman, che ha dovuto sottoporsi a interminabili sedute di trucco. Un aspetto del suo lavoro, ha confessato, che odia profondamente.

“Abbiamo sempre desiderato che somigliasse a una vera donna di mezza età con un passato scritto sul viso”, ha raccontato Karyn Kusama a Vanity Fair. “Volevamo che il suo aspetto fisico risentisse dei danni provocati dal sole, dalla mancanza di sonno, dallo stress e dalla rabbia”.

Nicole Kidman, ultimo film in arrivo a Natale 2018

Per Nicole Kidman è stata l’ennesima performance in cui è stata in grado di trasformarsi in una donna che “indossa la sua bruttezza all’esterno, tutta quella piccolezza e amarezza”. Una prova che ricorda la Virginia Woolf di The Hours, la Diane Arbus di Fur e la spietata Suzanne Stone di Da morire.

Sceneggiato da Phil Hay e Matt Manfredi, Destroyer è prodotto da Fred Berger (La La Land) della Automatik insieme agli stessi Hay e Manfredi. Nel cast ci sono anche Scoot McNairy, Tatiana Maslany, Toby Kebbell e Bradley Whitford.