La Hollywood Foreign Press Association ha annunciato le nomination ai Golden Globe 2018, i premi anticamera degli Oscar assegnati dai giornalisti della industry statunitense. I tre film con il maggior numero di candidature sono The Shape of Water, The Post e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Il Leone d’oro di Guillermo Del Toro, la ricostruzione dei Pentagon Papers di Steven Spielberg e il revenge drama di Martin McDonagh hanno ottenuto, tra le altre, nomination per il miglior film (categoria Drama) e la migliore regia. The Shape of Water si è attestato complessivamente a quota 7, The Post e Tre manifesti a Ebbing, Missouri a 6.

Continua la sua marcia trionfale Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, sempre di più uno dei 10 film che potrebbero essere in corsa per l’Oscar 2018. Osannato dalla critica americana, arriverà nelle nostre sale il 25 gennaio e con Dunkirk di Christopher Nolan completa la cinquina per il miglior film drammatico. I cinque titoli che si contenderanno il Globe come miglior commedia o musical sono invece The Disaster Artist di James Franco, Scappa – Get Out di Jordan Peele, The Greatest Showman di Michael Gracey, I, Tonya di Craig Gillespie e Lady Bird di Greta Gerwig.

La statuetta per il miglior attore in un drama se la giocano Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Tom Hanks, il favorito Gary Oldman (versione Churchill per L’ora più buia) e Denzel Washington. Jessica Chastain, Sally Hawkins, Frances McDormand (favoritissima), Meryl Streep e Michelle Williams si sfidano come miglior attrice in un ruolo drammatico. Per le comedy o musical, se la vedranno Judi Dench, Helen Mirren, Margot Robbie (favorita), Saoirse Ronan ed Emma Stone. Tra gli uomini, Steve Carell, Ansel Elgort, James Franco, Hugh Jackman e Daniel Kaluuya (possibile sorpresa).

Le nomination ai Golden Globe 2018

Sul fronte televisivo, Big Little Lies domina il campo con sei nomination. Il Globe per la miglior mini-serie gli sarà conteso da Fargo, Feud: Bette and Joan, The Sinner e Top of the Lake: China Girl. I candidati per la miglior serie sono The Crown, Game of Thrones, The Handmaid’s Tale, Stranger Things e This Is Us.

Per la prima volta Veep resta fuori dai giochi, così come sorprendono le esclusioni eccellenti di American Gods e Better Things. I candidati al Golden Globe per il miglior film straniero sono il cileno Una donna fantastica, Per primo hanno ucciso mio padre (Angelina Jolie in trasferta cambogiana), Oltre la notte di Fatih Akin, il russo Loveless e il favorito The Square di Ruben Östlund, Palma d’Oro di Cannes 2017. L’elenco completo delle nomination è sul sito ufficiale della Hollywood Foreign Press Association.