0 CONDIVISI Condividi Tweet

Le novità di Netflix per dicembre 2017 sono ghiotte e numerose. Si parte l’1 con il debutto di Dark, produzione tedesca che ricorda Stranger Things e It. L’8 arriva la seconda stagione di The Crown, la serie di Peter Morgan sulla vita della Regina Elisabetta II (Claire Foy) che ha trionfato dai Golden Globe ai SAG Awards 2017. Ancora serie con la quarta stagione di Vikings (online dal 2 dicembre), la terza di Le amiche di mamma (dal 22), la seconda di Le ragazze del centralino (dal 25) e di Travelers (dal 26).

Sul versante film, è molto atteso il curioso action fantasy Bright (dal 22 dicembre). Will Smith è un poliziotto che collabora ad un caso intricato con un collega orco (Joel Edgerton). Dirige David Ayer, il regista di Suicide Squad e End of Watch.

Dal 1° dicembre sarà anche disponibile Voyeur, documentario di Myles Kane e Josh Koury. I due registi hanno raccontato l’inquietante storia di Gerald Foos, un uomo che negli anni Sessanta ha acquistato un motel in Colorado e ha riempito le stanze di buchi, da dove spiare i suoi ospiti e tenere un diario segreto dei loro incontri sessuali. Sulla sua esperienza ha scritto un libro Gay Talese, ma alcune discrepanze emerse sul conto di Foos hanno rimesso in discussione il suo lavoro. Kane e Koury hanno ripreso gli incontri, spesso duri e scioccanti, avvenuti tra i due.

Per chi l’avesse perso in sala, dal 5 sarà possibile recuperare Revenant – Redivivo, il survival movie di Alejandro González Iñárritu che ha fruttato a Leonardo DiCaprio il primo Premio Oscar. Lo stesso giorno si potrà gustare anche The Danish Girl, altro film premiato con l’ambita statuetta (Alicia Vikander miglior attrice non protagonista) e ricostruzione della straordinaria storia d’amore ispirata dalle vite di Lili Elbe (Eddie Redmayne) e Gerda Wegener.

Tutte le novità di Netflix per dicembre 2017

Il 15 dicembre fa il suo esordio anche Wormwood, docu-serie in sei puntate girata dal grande documentarista Errol Morris. Il regista di The Unknown Known e The Fog of War ha ricostruito la vicenda dello scienziato dell’esercito americano Frank Olson (Peter Sarsgaard). Chimico e biologo morto misteriosamente nel 1953, Olson venne reclutato dalla CIA per sviluppare un piano segreto sull’uso delle sostanze allucinogene in campo militare. Il figlio ha sempre ritenuto che la scomparsa del padre fosse stata causata proprio dai servizi segreti.

Tra i classici proposti questo mese, spicca invece la commedia romantica cult Notting Hill, dal 10 dicembre. Infine, per i più piccoli, ecco i cartoon Trolls: missione vacanze (dal 6 dicembre), Zootropolis (dall’8), miglior film d’animazione ai Premi Oscar 2017, e la seconda stagione di Trollhunters (dal 15), la serie animata di Guillermo del Toro e Dreamworks. Buone vacanze con Netflix.