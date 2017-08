31 CONDIVISI Condividi Tweet

Nuove accuse di stupro per Roman Polanski. Il regista polacco è stato accusato da una donna, oggi 59enne, che afferma di essere stata violentata nel 1973 all’età di 16 anni. “Robin M.”, così si fa chiamare, ha dichiarato di essere uscita allo scoperto solo 44 anni dopo. Proprio in seguito alla richiesta di Samantha Geimer, la prima accusatrice di Polanski, di archiviare il primo grande scandalo.

Polanski, che rischia l’estradizione negli Stati Uniti, venne accusato di violenza sessuale con l’ausilio di sostanze stupefacenti dalla giovane modella nel 1977. Geimer ha perdonato il regista e vuole che venga definitivamente chiuso quel triste capitolo, per lei e per la sua famiglia.

Il nuovo caso è soggetto a prescrizione, ma non è escluso che Robin possa testimoniare contro Polanski. L’eventualità è che la richiesta di archiviazione di Geimer venga respinta. La vicenda Polanski dura da 40 anni. Dopo aver confessato, passato 42 giorni in prigione e aver subito una perizia psichiatrica, il regista è stato anche arrestato in Svizzera. Alla fine però la magistratura elvetica aveva rifiutato l’estradizione.

“Parlo solo adesso, così che Samantha e il mondo sappiano che lei non è l’unica vittima minorenne di Roman Polanski”, ha detto Robin M. in conferenza stampa. La donna è assistita dall’avvocatessa Gloria Alfred, che ha seguito anche il caso dell’attrice inglese Charlotte Lewis, la quale accusò il regista di averla violentata a Parigi nel 1983 quando aveva 16 anni.

“Il giorno dopo ho detto a un amico quel che mi aveva fatto Roman Polanski, ma decisi di tacere perché non volevo che mio padre facesse qualcosa che l’avrebbe mandato in prigione per il resto dei suoi giorni”, ha dichiarato la nuova accusatrice.

Chiuso il capitolo Geimer (che ha raccontato la sua storia nel libro autobiografico La fille: Ma vie dans l’ombre de Roman Polanski), un altro si apre per il cineasta che, il 18 agosto, compirà 84 anni.