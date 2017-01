0 CONDIVISI Condividi Tweet

Warner Bros ha diffuso la prima foto ufficiale di Ocean’s 8, spinoff tutto al femminile del franchise inaugurato dal Clan Sinatra nel 1960 e riportato in vita da Steven Soderbergh e George Clooney nel 2001. Pazzesco il cast messo in piedi dal regista Gary Ross, come si può vedere dallo scatto che ritrae le otto protagoniste nella metropolitana di New York.

Da sinistra verso destra possiamo ammirare in tutta la loro spietata bellezza le professioniste del crimine Sandra Bullock (Debbie Ocean, sorella di Danny), Cate Blanchett (Cate), Rihanna (Nine Ball), Mindy Kaling (Amita), Awkwafina (Constance), Helena Bonham Carter (Rose Weil), Anne Hathaway (Daphne Kluger) e Sarah Paulson (Tammy). Sono loro le otto donne pronte a pianificare e mettere a segno una grande rapina a New York.

Ocean’s 8: la prima foto ufficiale e la data d’uscita

Diretto da Ross (Hunger Games) su sceneggiatura scritta dal regista con Olivia Milch, il film è stato prodotto da Steven Soderbergh e vedrà nel cast anche Matt Damon, James Corden e Dakota Fanning. Tanti i cameo prestigiosi, da Kim Kardashian e Kendall Jenner a Katie Holmes, Olivia Munn, Hailey Baldwin e Zayn Malik. In attesa del primo trailer, la data d’uscita è fissata all’8 giugno 2018.