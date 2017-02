0 CONDIVISI Condividi Tweet

La regista ungherese Ildikó Enyedi trionfa alla 67° edizione della Berlinale: On Body and Soul vince l’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2017. Il film, che arriverà nelle nostre sale distribuito da MoviesInspired, racconta i sentimenti nascenti tra una impiegata di un macello di Budapest ligia al suo dovere e il suo capo, un uomo tranquillo con il braccio offeso.

L’Orso d’Argento alla regia è andato al maestro finlandese Aki Kaurismäki per The Other Side of Hope (nelle nostre sale dal 6 aprile), la storia di due destini che si intrecciano nella città di Helsinki: un cinquantenne che ha cambiato vita lasciando moglie e lavoro per aprire un ristorante e un giovane rifugiato siriano bloccato per caso nella capitale. L’Orso d’Argento – Gran Premio della Giuria è invece stato conquistato da Félicité di Alain Gomis, la toccante vicenda di una cantante di Kinshasa alla ricerca dei soldi necessari per far curare il figlio.

On Body and Soul vince l’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2017

La migliore attrice è Kim Minhee per l’intimo dramma del coreano di Ang Sang-soo On the Beach at Night Alone, mentre il miglior attore è il tedesco George Friedrich per Bright Nights di Thomas Arslan. L’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura va al cileno Una mujer fantástica di Sebastián Lelio, quello per il miglior contributo tecnico al montaggio di Ana, mon amour del romeno Calin Peter Netzer. Summer 1993 della spagnola Carla Simon Pipó è la migliore opera prima, l’Orso d’argento Alfred Bauer va al polacco Spoor di Agnieszka Holland, mentre Ghost Hunting di Raed Andoni (ricostruzione sulle condizioni di prigionia di tanti palestinesi) vince come miglior documentario. Ecco una scena tratta da On Body and Soul.