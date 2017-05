29 CONDIVISI Condividi Tweet

On the Milky Road – Sulla Via Lattea è il ritorno alla regia di Emir Kusturica dieci anni dopo il discutibile Promettilo!. Presentato in Concorso alla Mostra di Venezia 2016, il film è una favola moderna su “un uomo e una donna che si innamorano e sono pronti a sacrificarsi con la natura”. La storia, infatti, è quella di Kosta (Kusturica) e Vlada (Monica Bellucci).

Lui è un lattaio che in tempo di guerra nei Balcani, attraversa il fronte su un asino accompagnato dal suo migliore amico, un falco. Schiva le pallottole per portare la merce ai soldati e respinge le avances della bella sorella di un eroe di guerra (il grande Miki Manojlovic) che lo vuole sposare. Proprio la ragazza ha deciso di portare in paese Vlada, misteriosa donna italiana dal passato doloroso (e pericoloso) per combinare il matrimonio con il fratello. Tra lei e Kosta nasce una passione che sconvolgerà presto le loro vite.

On the Milky Road, la favola di Bellucci e Kusturica

Sgangherato e costantemente sopra le righe, On the Milky Road “è nato mettendo insieme tre storie vere, perché come ogni favola, anche questa ha una base di verità molto forte”, ha spiegato Kusturica presentando il film alla stampa. “La prima è quella di un uomo che ogni giorno, durante il conflitto nei Balcani, riforniva di latte i soldati. Dava davvero da bere ad un serpente, che infatti gli salvò la vita. La seconda è quella di una bellissima donna cresciuta in territorio serbo, che aveva studiato a Roma e, dopo la morte del padre, era tornata in Serbia proprio alla vigilia della guerra. Durante quegli anni faceva la spia: intercettava le comunicazioni per gli alleati della Nato. Era così bella che aveva fatto innamorare follemente un generale inglese che era arrivato al punto di far ammazzare la moglie per lei. La terza, che ho usato per chiudere il film, è quella di uomo che riuscì a salvarsi la vita facendo attraversare un campo minato a mille pecore”.

Una fiaba ecologista – “Oggi il pianeta è in pericolo perché noi uomini abbiamo fatto grandi scoperte ma anche tantissimi errori” – incentrata su una persona che ha perso tutto – “È come se la morte non lo voglia”, dice Bellucci di Kosta – e sulla commissione tra inferno e paradiso che i due vivono per godere della loro passione. “La mia bellezza e la tua gentilezza sono una condanna: fanno uscire il peggio delle persone”, spiega nel film la sposa promessa. Come il suo personaggio, Bellucci ha rivelato di aver accettato questo progetto perché “è una storia adulta: l’amore tra due persone di quest’età è poco raccontato al cinema. È come se, ad un certo punto della vita, l’amore e la sessualità non siano più adatte alle persone adulte. Non è così nella realtà: questo film prova che l’amore e la sensualità sono legati all’energia, e non al tempo che passa”.

“È un film che parla dell’amore, ma su uno sfondo di paura, guerra e violenza”, ha aggiunto l’attrice. “Soltanto un uomo come Emir che conosce bene le donne poteva realizzare un film così, che raccontasse la dualità tra la violenza e la poesia, la dolcezza e l’amaro della vita”. Per lei il set è stata una vera e propria sfida: “Ho dovuto fare delle prove fisiche incredibili. Ho anche recitato in serbo, cosa che non pensavo di essere capace di fare. Ma con Emir ero presa da un’energia così forte che ti strega: se ami il tuo lavoro ed hai un regista straordinario accanto lo fai. Abbiamo girato dal 2013 al 2016 e l’entusiasmo è sempre cresciuto: è stata un’esperienza che non dimenticherò mai”. “Ma ho sempre creduto che Monica fosse in una forma migliore di quella di Sandra Bullock!”, ha replicato Kusturica con beffarda ironia. “Non facevo altro che ripeterle: il vero James Bond sono io, non quello con cui hai recitato!”. On the Milky Road – Sulla Via Lattea è al cinema dall’11 maggio con Europictures.